Med vodenim ogledom se je zrušil ledenik: umrl turist, dva še pogrešana

Reševalci so zaradi težkih razmer do jutra prekinili iskanje pogrešanih, poroča BBC. Ledenik se je zrušil, ko je skupina 25 ljudi v nedeljo skupaj z vodnikom obiskovala ledeniško jamo. Reševalci so v zahtevnih razmerah poskušali rešiti pogrešane, a so morali zaradi zahtevnih razmer akcijo prekiniti. Lokalni tiskovni mediji so poročali, da je v nedeljo v reševalni operaciji sodelovalo 200 ljudi.

Zakaj se je ledenik nenadoma začel rušiti, še ni znano. Razmere na terenu so zelo težke, je povedal vodja lokalne policije Sveinn Kristján Rúnarsson. Čeprav so bile razmere težke, je bilo vreme primerno za obisk ledenika, je dejal. Potrdil je, da so bili vsi udeleženci nesreče tuji turisti, in dejal, da nič ne kaže, da bi morali organizatorji izlet odpovedati: "Ogledi ledene jame potekajo skoraj vse leto. Izlete vodijo izkušeni in močni gorski vodniki. A tveganje je vedno prisotno. Verjamem, da vodniki znajo oceniti, kdaj je varno ali nevarno iti na to območje."