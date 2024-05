Med volilno kampanjo se je zrušil oder, več ljudi umrlo

Vsaj devet ljudi, med katerimi so tudi otroci, je v nesreči umrlo, 50 je poškodovanih, je po poročanju britanskega BBC povedal guverner zvezne države Nuevo Leon Samuel Garcia o nesreči, ki se je zgodila ob šestih popoldne po lokalnem času.

Na posnetkih s shoda, ki so jih prenašali na družbenih omrežjih, je mogoče videti, kako predsedniški kandidat Alvarez Maynez in županska kandidatka Lorenia Canavati tečeta z odra, medtem ko se odrska konstrukcija z velikim zaslonom podira. Alvarez Maynez je po nesreči sporočil, da je sam dobro, medtem ko je bilo nekaj članov njegove ekipe poškodovanih in so jih odpeljali v bolnišnico.

Alvarez Maynet je kasneje dejal, da je po nesreči prekinil vse dejavnosti kampanje, in da bo še naprej spremljal razmere, piše CNN. "Moramo biti solidarni, nič ne more popraviti te nesreče. A ljudje ne bodo sami v tej tragediji," je poudaril.