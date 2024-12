Med vožnjo na avtocesti pod nogami zagledala smrtonosno kačo

Avstralski policisti so bili v soboto obveščeni o ženski, ki je na avtocesti zunaj Melbourna ustavila svoje vozilo. Kot je pojasnila, je vozila s hitrostjo okoli 80 kilometrov na uro, ko je nenadoma začutila nekaj na svojem stopalu. Ko je pogledala navzdol, je zagledala tigrasto kačo, eno od najbolj strupenih kač na svetu, ki je polzela po njeni nogi.

"Neverjetno je, da je uspela odgnati kačo in se prebiti skozi promet, preden se je ustavila in skočila iz svojega avtomobila na varno," sporočila policija in dodala, da so žensko pregledali reševalci, da bi preverili, ali jo je kača ugriznila. K sreči ni bila poškodovana.