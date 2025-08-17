Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Tujina

Med vožnjo s štirikolesnikom padli v grapo, 51-letnica umrla

Senj, 17. 08. 2025 11.02 | Posodobljeno pred 53 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
4

V bližini vhoda v Narodni park Severni Velebit na Hrvaškem se je konec tedna zgodila tragična nesreča, v kateri je umrla 51-letna ženska, še ena oseba pa se je huje poškodovala. Ženski sta se ponesrečili med vožnjo s štirikolesnikom po makadamski cesti.

Nesreča se je zgodila na eni od lokalnih cest na Zavižanu, po kateri sta se ženski vozili s štirikolesnikom. Nenadoma sta zavili levo in padli 40 metrov globoko v prepad. 51-letnica se je tako hudo poškodovala, da je na kraju umrla. Drugo so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Reki, a ni v smrtni nevarnosti. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju hrvaških medijev sta bili ženski prijateljici, ki sta se odpravili na izlet v naravo. Po padcu v grapo je krike zaslišal pohodnik, ki je poklical na pomoč. 

Reševalci so bili na kraju v manj kot uri, saj sta se ponesrečili na območju, do katerega navadna vožnja traja vsaj uro in pol. Gre sicer za utrjeno makadamsko cesto, po kateri se izletniki vozijo z različnimi prevoznimi sredstvi, a hrvaški reševalci opozarjajo, da so prav štirikolesniki pogosto bolj nevarni kot motorji in da je za vožnjo po takšnih cestah potrebno imeti izkušnje.

Nesreča na Hrvaškem Štirikolesnik Severni Velebit Smrtna žrtev Tragedija v naravi
Naslednji članek

V Izraelu protesti za dogovor o izpustitvi talcev

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
17. 08. 2025 11.35
4kolesniki zdužujeta vse slabši plati obeh svetov; eno in dvoslednih vozil.
ODGOVORI
0 0
kekyooo
17. 08. 2025 11.33
+1
dajte vsaj ChatGPT naročnino plačat da bo mal bolj kakovostno tole vse skupaj.
ODGOVORI
1 0
kekyooo
17. 08. 2025 11.33
+1
Reševalci so bili na kraju v manj kot uri, saj sta se ponesrečili na območju, do katerega navadna vožnja traja vsaj uro in pol ????
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
17. 08. 2025 11.29
+1
In, lepo daje velebit slovenski!
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089