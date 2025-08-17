Med vožnjo s štirikolesnikom padli v grapo, 51-letnica umrla

Nesreča se je zgodila na eni od lokalnih cest na Zavižanu, po kateri sta se ženski vozili s štirikolesnikom. Nenadoma sta zavili levo in padli 40 metrov globoko v prepad. 51-letnica se je tako hudo poškodovala, da je na kraju umrla. Drugo so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Reki, a ni v smrtni nevarnosti.

Po poročanju hrvaških medijev sta bili ženski prijateljici, ki sta se odpravili na izlet v naravo. Po padcu v grapo je krike zaslišal pohodnik, ki je poklical na pomoč.

Reševalci so bili na kraju v manj kot uri, saj sta se ponesrečili na območju, do katerega navadna vožnja traja vsaj uro in pol. Gre sicer za utrjeno makadamsko cesto, po kateri se izletniki vozijo z različnimi prevoznimi sredstvi, a hrvaški reševalci opozarjajo, da so prav štirikolesniki pogosto bolj nevarni kot motorji in da je za vožnjo po takšnih cestah potrebno imeti izkušnje.