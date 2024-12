Med vožnjo začutila dotik: po njej polzela ena najsmrtonosnejših kač

Ženska je policistom povedala, da je vozila po avtocesti Monash, ko je začutila nekaj na svoji nogi, poroča BBC. Prepoznala je, da gre za strupenjačo, zato je nemudoma ustavila. Poklicali so Melbourne Snake Control, ki je žival identificiral kot tigrasto kačo, ki je eden najbolj strupenih plazilcev na svetu.

Voznico so odpeljali v bolnišnico, saj niso bili prepričani, ali je kača voznico ugriznila ali ne. Izkazalo se je, da je z voznico vse dobro. Policija je zagotovila varno premestitev kače v naravo, daleč stran od cest in ljudi, so še sporočili.