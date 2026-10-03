Med vračanjem z Bermudov izginilo letalo s šestimi ljudmi na krovu

Letalo je izginilo med jutranjim vračanjem v Boston z Bermudov, kjer je ekipa opravljala medicinsko evakuacijo, je po poročanju NBC Newsa povedal Clarence Togeretz , direktor letalskih operacij pri družbi Latitude Air Ambulance.

Čeprav so v podjetju zaskrbljeni, pa ostajajo optimistični. "To še ne pomeni, da se je zgodilo najhuje," je dejal Togeretz ter dodal, da ima družba vzpostavljen načrt ukrepanja v izrednih razmerah. Portal Breaking Aviation News&Videos je sicer poročal, da je letalo Gulfstream G100 s šestimi ljudmi na krovu strmoglavilo v Atlantik.

Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je v izjavi sporočila, da je v soboto ob 1.20 po vzhodnem času izdala obvestilo o iskanju in reševanju letala ter da pri njegovem lociranju sodeluje z obalno stražo in centrom za usklajevanje reševanja.

Trenutno območje iskanja je ob obali Nantucketa, so v posodobitvi na družbenem omrežju sporočili iz severovzhodnega okrožja obalne straže.

Bermudi so britansko čezmorsko ozemlje v severnem Atlantiku, približno 1050 kilometrov oddaljeno od Severne Karoline.