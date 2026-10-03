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Med vračanjem z Bermudov izginilo letalo s šestimi ljudmi na krovu

Boston, 03. 10. 2026 15.57 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
M.P.
Iskanje izginulega letala

Ameriška obalna straža išče letalo, na krovu katerega je bilo šest oseb. Kontrola zračnega prometa je stilk z letalom izgubila v zgodnjih jutranjih urah, ko se je posadka vračala z misije na Bermudih. Na kraj, kjer so ga nazadnje zaznali, so poslali tako zračne kot pomorske posadke.

Letalo je izginilo med jutranjim vračanjem v Boston z Bermudov, kjer je ekipa opravljala medicinsko evakuacijo, je po poročanju NBC Newsa povedal Clarence Togeretz, direktor letalskih operacij pri družbi Latitude Air Ambulance.

Letalo Gulfstream G100
Letalo Gulfstream G100
FOTO: Flightradar24

Čeprav so v podjetju zaskrbljeni, pa ostajajo optimistični. "To še ne pomeni, da se je zgodilo najhuje," je dejal Togeretz ter dodal, da ima družba vzpostavljen načrt ukrepanja v izrednih razmerah. Portal Breaking Aviation News&Videos je sicer poročal, da je letalo Gulfstream G100 s šestimi ljudmi na krovu strmoglavilo v Atlantik.

Zvezna uprava za letalstvo (FAA) je v izjavi sporočila, da je v soboto ob 1.20 po vzhodnem času izdala obvestilo o iskanju in reševanju letala ter da pri njegovem lociranju sodeluje z obalno stražo in centrom za usklajevanje reševanja.

Trenutno območje iskanja je ob obali Nantucketa, so v posodobitvi na družbenem omrežju sporočili iz severovzhodnega okrožja obalne straže.

Bermudi so britansko čezmorsko ozemlje v severnem Atlantiku, približno 1050 kilometrov oddaljeno od Severne Karoline.

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KOMENTARJI5

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Delavec_Slo
03. 10. 2026 17.18
Je bla klakočerka gor- ona se rada vozi z petali
Odgovori
+1
1 0
mr_green
03. 10. 2026 17.08
Spet nek novi psyop. Tako letalo ne izgine brez jasnega namena
Odgovori
0 0
mr_green
03. 10. 2026 17.09
Še manj pa da poroča 24ur na naslovnici o tem
Odgovori
+1
1 0
ares2
03. 10. 2026 16.42
Ali je tudi tule tehnika sledenja odpovedala? In to v zraku? Tesla pa čudežno vozi po cestah? Nekaj ne štima...
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+1
3 2
4BIDEN
03. 10. 2026 16.27
nismo bili mi
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+0
2 2
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