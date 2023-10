Med zabavo za noč čarovnic na Floridi odjeknili streli, sledil je stampedo

V zgodnjih jutranjih urah so se policisti odzvali na poročila o streljanju v Tampi v zvezni državi Florida, je na tiskovni konferenci na prizorišču povedal vodja policije v Tampi Lee Bercaw . Na območju z bari in nočnimi klubi, kjer se je tudi zaradi bližajočega se praznika noči čarovnic takrat zbralo večje število ljudi, je po poročanju Guardiana najprej prišlo do pretepa, nato pa so odjeknili streli.

Medij piše, da je najprej odjeknilo ducat strelov, nekaj sekund kasneje pa jim je sledilo še okoli osem. "Šlo je za prepir med dvema skupinama. In v ta boj med skupinama je bilo vpletenih na stotine nedolžnih ljudi, ki so bili na poti," je dejal Bercaw. Policija razloge za prepir med skupinama še preiskuje.

Podrobnosti o poškodbah žrtev, ki so jih odpeljali v območne bolnišnice, vodja policije ni navedel, je pa potrdil, da se je eden od osumljencev po tragičnem dogodku, ki je poleg 18 ranjenih terjal tudi dve smrtni žrtvi, sam predal policiji. Preiskovalci sicer menijo, da sta vila v incident vpletena najmanj dva strelca.

V času streljanja so bili na prizorišču tudi policisti. Po besedah Bercawa nihče med njimi ni bil poškodovan.

Streljanje tudi v Chicagu, ranjenih 15 oseb

Iz ZDA pa ob tem poročajo tudi o streljanju v Chicagu, v katerem naj bi bilo ranjenih 15 oseb, dve med njimi kritično. CBS News piše, da je policija aretirala domnevnega storilca, pri katerem so odkrili pištolo.

Kot je za medij povedala priča, naj bi se na zabavi ob noči čarovnic vnel prepir. Stvari naj bi se dodatno stopnjevale potem, ko so enemu od moških na vhodu zavrnili vstop, potem ko je DJ naznanil, da se zabava bliža koncu. "Rekli so mu, da ne more vstopiti. Nato je verjetno šel do svojega avtomobila, se vrnil in začel streljati," je dejal Andre Williams.

Starost žrtev se giblje med 26 in 53. Dva osebi, 26-letno žensko in 48-letnega moškega, so v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico. Trinajst drugih je v stabilnem stanju.

Preiskava streljanja še poteka.