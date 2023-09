Med zabavo za razkritje spola otroka strmoglavilo letalo z barvnim prahom

Iz Mehike poročajo o tragični nesreči, ki se je zgodila med tako imenovano zabavo za razkritje spola. Bodoča starša sta si namreč zaželela, da bi to, da pričakujeta deklico, razkrilo letalo, ki bi čez njuno dvorišče spustilo rožnat prah. Pilot je medtem izgubil oblast nad letalom in strmoglavil, po spletu pa se je usul plaz kritik, saj so gostje zabave še naprej snemali par, kot da se ni zgodilo nič.

Čeprav pri nas niso tako priljubljene, pa v ZDA in državah Južne Amerike pogosto organizirajo zabave, na katerih par v pričakovanju otroka razkrije njegov spol. Cilj zabave je, da bodoča starša na iznajdljiv način povabljencem (včasih pa tudi eden drugemu) razkrijeta, ali se jima bo pridružila hčerka ali sin. Nekateri se odločijo za bolj preproste pripomočke, kot je denimo balon, v katerem so roza ali pa modri lističi, spet drugi uporabijo barvilo za hrano in spol razkrijejo, ko razrežejo torto. Obstajajo pa tudi pari, ki znajo nekoliko pretiravati. Par iz mehiške zvezne države Sinaloa se je odločil, da bo njuno zabavo preletelo letalo in vrt zadimilo z rozastim prahom. Čeprav se jima je to morda sprva zdelo kot dobra ideja, pa se je dogodek končal tragično. Kot je razvidno iz video posnetka, ki je hitro preplavil družbena omrežja, je letalo namreč strmoglavilo. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na posnetku je najprej videti par, ki si izkazuje naklonjenost, nato pa letalo, ki, kot načrtovano, po dvorišču raztrosi rozast prah. A že med letom začne letalo čudno zavijati, zdi se, da se je zlomilo eno od kril, letalo pa se je zavrtelo in strmoglavilo. Oseba, ki je nesrečo ujela v objektiv, pa nato kamero usmeri nazaj v bodoča starša, kot da se ni zgodilo nič. Tuji mediji, med drugim The Sun, poročajo, da je 32-letni pilot Luis Angel N. obležal v razbitinah letala, nato pa v bolnišnici umrl. Na spletu se je usul plaz kritik. Eden od uporabnikov Twitterja je denimo izpostavil "neprimerno obnašanje gostov zabave, ki niso nemudoma stekli na pomoč pilotu". "Kako žalostno, da so kamero usmerili nazaj k paru, kot da jim za pilota ni prav nič mar," je zapisal drugi. Še ena uporabnica se je spraševala, zakaj so tako ekstremni načini za razkritje spola otroka sploh potrebni. "Zakaj se ne morejo zadovoljiti z nečim preprostim?" se je spraševala.