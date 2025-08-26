Svetli način
Tujina

Med zajemanjem vode helikopter strmoglavil v jezero

Pariz, 26. 08. 2025 09.16 | Posodobljeno pred 36 minutami

V francoskem mestu Rosporden je helikopter med zajemanjem vode za gašenje požara strmoglavil v jezero. Pilot in gasilec, ki sta bila na krovu, sta se uspela rešiti in nista poškodovana, so sporočile lokalne oblasti.

Helikopter Morane 29 je v nedeljo pomagal pri gašenju gozdnega požara, ki je izbruhnil v bližini mesta Rosporden na severozahodu Francije.

Nesreča se je zgodila med zajemanjem vode iz tamkajšnjega jezera. Z videoposnetka, objavljenega na spletu, je razvidno, da se je helikopter dotaknil gladine jezera, se za kratek čas dvignil, nato pa začel nenadzorovano vrteti, nakar je strmoglavil v jezero.

Pilot in gasilec, ki sta bila na krovu, sta sama priplavala na kopno in nista poškodovana. Župan mesta Michel Loussouarn je v izjavi na družbenih omrežjih dejal, da so oblasti sprejele ukrepe za omejitev tveganja za onesnaženje jezera. V teku je tudi preiskava nesreče.

Oblasti so ob tem pohvalile "strokovnost, mirnost in pogum pilota in gasilca na krovu". "Nesreča nas opominja, da gasilci in vsi tisti, ki delajo z njimi, vsak dan tvegajo svoja življenja, da bi rešili ljudi in zaščitili premoženje," so zapisali.

Francija se v teh dneh bori z več gozdnimi požari, ki so opustošili območja, večja od Pariza. Do zdaj so zabeležili eno smrtno žrtev, najmanj 13 je bilo ranjenih, vključno z 11 gasilci.

