Med zajemanjem vode helikopter strmoglavil v jezero

Helikopter Morane 29 je v nedeljo pomagal pri gašenju gozdnega požara, ki je izbruhnil v bližini mesta Rosporden na severozahodu Francije.

Nesreča se je zgodila med zajemanjem vode iz tamkajšnjega jezera. Z videoposnetka, objavljenega na spletu, je razvidno, da se je helikopter dotaknil gladine jezera, se za kratek čas dvignil, nato pa začel nenadzorovano vrteti, nakar je strmoglavil v jezero.

Pilot in gasilec, ki sta bila na krovu, sta sama priplavala na kopno in nista poškodovana. Župan mesta Michel Loussouarn je v izjavi na družbenih omrežjih dejal, da so oblasti sprejele ukrepe za omejitev tveganja za onesnaženje jezera. V teku je tudi preiskava nesreče.