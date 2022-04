Med zasilnim pristankom se je prepolovilo tovorno letalo

Iz družbe DHL so sporočili, da posadka v nesreči ni bila poškodovana. Enega člana posadke so sicer zdravniki preventivno pregledali.

Posnetki nesrečnega pristanka so kmalu zakrožili po spletu. Fotografije nesreče pa prikazujejo, da se je letalo prepolovilo, rep letala je povsem odrezan, poškodovano pa je tudi krilo letala.

Tiskovni predstavnik proizvajalca letal Boeing Co je dejal, da bodo nesrečo obravnavali preiskovalni organi.

Zaradi nesreče je bilo letališče približno pet ur zaprto, zato so morali prestaviti 57 potniških in tovornih letov. To je vplivalo na okoli 8500 potnikov.