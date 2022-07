Med ženskami na plaži nepričakovano opazila svojo podobo

Kampanja španske vlade, s katero sporočajo, da je vsako telo primerno za plažo, je vzbudila veliko zanimanja ne le doma, ampak tudi po svetu. " Poletje je tudi naše ," nas nagovarja slogan nad podobo petih žensk z različnimi postavami. "Uživaj, kakor, kjer in s komer želiš. Danes nazdravljamo poletju za vse, brez stereotipov in brez estetskega nasilja nad našim telesom," navajajo avtorji kampanje, ki je deležna tako odobravanja kot tudi zgražanja.

Povsem drugačna čustva pa so ob pogledu na sliko prevevala britansko manekenko Nyome Nicholas-Williams. Med ženskami na plaži je namreč nenadejano zagledala svojo podobo. Uporabljena je bila brez dovoljenja, avtorji so sliko vzeli z njenega profila na Instagramu, poroča Sky News. Na sliki jo lahko vidimo, kako v zlatih kopalkah sedi na tleh in zre v kamero.

30-letnica je povedala, da se ji je avtor že opravičil in ji obljubil plačilo, da pa od španske vlade ni bilo še nobene besede. Ob tem je dodala, da bi, če bi jo kontaktirali, v tovrstni kampanji z veseljem sodelovala. "Kampanja je odlična, samo izvedba šepa," je komentirala.

Španska vlada se na prošnjo za komentar ni odzvala.

Nyome Nicholas-Williams pravi, da se ji kaj takega ni zgodilo prvič. Pred dvema letoma se je njena fotografija brez njene vrednosti pojavila na torbah in skodelicah, ki jih je oblikoval ameriški ilustrator.