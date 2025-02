Med žrtvami napada na švedski šoli tudi Bosanec in Sirci

Sirci in Bosanec so bili med 10 žrtvami strelca, ki je v torek izvedel strelski napad. To je bila prva informacija o umorjenih, prišla pa je z dveh veleposlaništev in ne s policije, ki je razkrila le, da gre za žrtve različnih narodnosti, poroča BBC.

Orožje skril v kovček za kitaro

Kot je povedal tiskovni predstavnik švedske policije, so našli več kosov dolgocevnega orožja oz. pušk. Policija uradno ni razkrila identitete osumljenca za napad. Kot so pojasnili, še vedno ugotavljajo njegove motive, očitno pa je, da je bil strelec motiviran zanj in je imel dostop do strelnega orožja. Švedski mediji poročajo, da je napadalec 35-letni domačin, ki je živel kot samotar in je imel težave z duševnim zdravjem. Po poročanju časopisa Aftonbladet naj bi orožje skril v kovček za kitaro in se nato preoblekel v vojaška oblačila, preden je začel streljati.