Med žrtvami požara v Hongkongu tudi dojenček, najdene kosti poslali na analizo

Število smrtnih žrtev požara, ki je 26. novembra zajel stanovanjski kompleks Wang Fuk v Hongkongu, se je povzpelo na 159, je po pregledu vseh prizadetih stanovanjskih stavb sporočila policija. Policija je opozorila, da število smrtnih žrtev še ni dokončno potrjeno, saj so našli kosti, za katere domnevajo, da so človeške, in jih morajo forenzično testirati.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

















Po požaru v stanovanjskem kompleksu Wang Fuk v Hongkongu icon-picture-layer-2 1 / 10

Oblasti so danes stanovalcem edinega stanovanjskega objekta, ki ga požar ni zajel, dovolile, da se na kratko vrnejo v domove in iz njih vzamejo svoje stvari.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Prebivalci so se po požaru lahko vrnili po stvari v stanovanja icon-picture-layer-2 1 / 6

Požar, ki je prejšnji teden zajel stanovanjski kompleks Wang Fuk, je po letu 1980 najbolj smrtonosen požar v stanovanjskih stavbah na svetu. Najmlajša žrtev hongkonškega požara je bil enoletni dojenček, najstarejša žrtev pa je bila stara 97 let, poroča AFP. Žalujoči so se tudi danes zgrinjali v majhen park v bližini kompleksa, kamor so polagali šopke in spominska sporočila za žrtve. Nesreča je sprožila pozive javnosti k odgovornosti in reformam.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



Poklon žrtvam požara v Hongkongu icon-picture-layer-2 1 / 3

Hongkonške oblasti so v ponedeljek sporočile, da nekatere zaščitne mreže, ki so bile uporabljene pri prenovi stanovanjskega kompleksa Wang Fuk, niso izpolnjevale standardov požarne varnosti. Vsem stavbam v Hongkongu, na katerih trenutno potekajo vzdrževalna dela, so oblasti zato odredile, naj z gradbenih odrov do sobote odstranijo zaščitne mreže.

Aretirali več kot 20 ljudi