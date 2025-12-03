Med žrtvami požara v Hongkongu tudi dojenček, najdene kosti poslali na analizo

- FOTO: AP
Oblasti so danes stanovalcem edinega stanovanjskega objekta, ki ga požar ni zajel, dovolile, da se na kratko vrnejo v domove in iz njih vzamejo svoje stvari.
Požar, ki je prejšnji teden zajel stanovanjski kompleks Wang Fuk, je po letu 1980 najbolj smrtonosen požar v stanovanjskih stavbah na svetu. Najmlajša žrtev hongkonškega požara je bil enoletni dojenček, najstarejša žrtev pa je bila stara 97 let, poroča AFP.
Žalujoči so se tudi danes zgrinjali v majhen park v bližini kompleksa, kamor so polagali šopke in spominska sporočila za žrtve. Nesreča je sprožila pozive javnosti k odgovornosti in reformam.
Hongkonške oblasti so v ponedeljek sporočile, da nekatere zaščitne mreže, ki so bile uporabljene pri prenovi stanovanjskega kompleksa Wang Fuk, niso izpolnjevale standardov požarne varnosti. Vsem stavbam v Hongkongu, na katerih trenutno potekajo vzdrževalna dela, so oblasti zato odredile, naj z gradbenih odrov do sobote odstranijo zaščitne mreže.
Aretirali več kot 20 ljudi
Policija je v povezavi s smrtonosnim požarom zaradi suma uboja iz malomarnosti doslej aretirala 15 ljudi. Še šest ljudi so aretirali zaradi nedelujočih požarnih alarmov v kompleksu, je po poročanju AFP sporočila policija.
Vodja oblasti v Hongkongu John Lee je posvaril pred kaznivimi dejanji, ki bi zlorabljala tragedijo.
Kitajski urad za varovanje nacionalne varnosti pa je danes obsodil "zunanje sovražne sile", ki da so izkoristile tragedijo v želji povzročiti težave in spodbujati h kaosu. "Vsa dejanja in besede, ki bodo uperjene v destabilizacijo Hongkonga, bodo zabeležene in dosmrtno preganjane," so sporočili iz urada.
