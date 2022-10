Med žrtvami stampeda v Seulu večinoma mladi: 'Ljudje so padali kot domine'

V nekem trenutku se je množica začela prerivati, številni so izgubili ravnotežje in padli, kar je povzročilo učinek domin, pripovedujejo priče. "Ljudje so še kar naprej rinili v ulico, drugi so kričali in padali kot domine. Mislil sem, da bom tudi sam zmečkan do smrti, ljudje so rinili, ne da bi se zavedali, da so na tleh ljudje," je zapisala ena od prič na Twitterju. Številni so s sebe začeli trgati kostume, da bi prišli do zraka. Nekatere žrtve so se zadušile, druge je množica poteptala do smrti.

Nekateri lokalni mediji poročajo, da se je zmeda zgodila po tem, ko je množica krenila proti enemu od barov, saj naj bi se tam nahajala slavna oseba.