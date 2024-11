Med žrtvami v Gazi skoraj 70 odstotkov žensk in otrok

Približno 80 odstotkov vseh potrjenih smrtnih žrtev so zahtevali izraelski napadi na civilne objekte, medtem ko je med nekaj več kot 8100 žrtvami, ki jih je urad preveril, skoraj 70 odstotkov žensk in mladoletnikov. To po oceni OHCHR kaže na izraelsko sistematično nespoštovanje temeljnih načel mednarodnega humanitarnega prava.

Najmlajša preverjena smrtna žrtev vojne je po podatkih urada en dan star dojenček, najstarejša pa 97-letna ženska. Med mladoletnimi žrtvami sicer prednjačijo otroci, stari med deset in 14 let, sledijo jim mlajši od štirih let. Izraelska vojaška kampanja v Gazi traja že več kot 13 mesecev. Na palestinski strani je bilo v tem času po podatkih oblasti v enklavi ubitih že več kot 43.000 ljudi. Ranjenih je prek 102.000.