V ruskih napadih umrla novinarka in snemalec, dron zadel njuno vozilo

Ukrajinska medijska hiša Freedom TV je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila, da sta bila v napadu ruskega drona v mestu Kramatorsk v vzhodni regiji Doneck ubita dva njena novinarja.
Tretjo smrtno žrtev so zabeležili v vzhodni regiji Harkov. Po navedbah reševalnih služb je v ruskem napadu med gašenjem požara v vasi Zeleni Gaj umrl njihov pripadnik, pet drugih je bilo ranjenih.
Dron zadel vozilo, s katerim sta potovala
Po poročanju spletnega medija The Kyiv Independent sta umrla novinarka televizije Freedom TV Olena Hramova in snemalec Yevhen Karmazin. Kasneje je Freedom TV v izjavi potrdil, da je bil v napadu ranjen še en član ekipe, posebni dopisnik Oleksandr Količev, ki je bil odpeljan v bolnišnico.
Po poročanju medijev so bili Hramova, Karmazin in Količev na terenski nalogi v regiji, ko je ruski dron zadel vozilo, s katerim so potovali. Smrt Hramove in Karmazina pomeni še eno izgubo za ukrajinsko novinarsko skupnost, ki kljub stalni nevarnosti ruskih napadov še naprej poroča iz območij ob fronti.
Ministrstvo: Uničenih je bilo že 640 verskih objektov in ubitih 67 verskih voditeljev
Tarča napadov je bila zopet tudi ukrajinska prestolnica, kjer so našteli osem ranjenih, med drugim je bila poškodovana sinagoga. "Ruski teror ne prizanaša nikomur, niti verskim skupnostim," je sporočilo ukrajinsko zunanje ministrstvo.
Po podatkih ministrstva je bilo od začetka ruske agresije v Ukrajini uničenih že 640 verskih objektov in ubitih 67 verskih voditeljev, navaja AFP.
V regiji Sumi na vzhodu države sta bila ranjena še dva železniška delavca. Skupno je Rusija po navedbah ukrajinske vojske ponoči nad državo izstrelila 130 dronov.
Ukrajina je medtem z droni napadla veliko naftno rafinerijo v ruskem Rjazanu, na kateri je, domnevno zaradi padajočih ostankov sestreljenih dronov, izbruhnil požar. Obrat naj bil v lasti družbe Rosneft, proti kateri je predsednik ZDA Donald Trump v sredo uvedel sankcije, navaja nemška tiskovna agencija dpa.
Po podatkih obrambnega ministrstva v Moskvi je ruska zračna obramba ponoči sestrelila 139 ukrajinskih brezpilotnikov.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.