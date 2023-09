Medcelinske balistične rakete sarmat so v bojni pripravljenosti

Rakete sarmat, ki tehtajo 208 ton in imajo doseg do okoli 18.000 kilometrov, so nameščene v podzemnih raketnih silosih. Po navedbah ruskih oblasti lahko nosijo do 15 jedrskih bojnih konic. V ZDA pa ocenjujejo, da bi jih sarmat lahko nosil do največ deset. Raketa lahko s seboj ponese tudi visokohiperzvočni sistem avangard, ki je sicer še v fazi preizkušanja. Vloga avangarda je, da jedrsko bojno glavo po ločitvi od nosilne rakete z zelo visoko hitrostjo ponese proti cilju na zemeljski površini.