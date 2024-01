ICJ: Izrael mora preprečevati in kaznovati napeljevanja k genocidu

Sodnica Joan Donoghue uvodoma ni zavrgla tožbe, kot je to zahteval Izrael. Povedala je, da obstaja dovolj dokazov o sporu med Izraelom in Južno Afriko in da ima Južna Afrika pravico vložiti tožbo. Nato je nanizala žalosten povzetek trpljenja, ki so ga doživeli Palestinci, in dejala, da je stiska otrok "še posebej srce parajoča".

Poudarila je, da lahko sodišče izda začasne ukrepe, ki pa niso nujno enaki tistim, ki jih je zahtevala Južna Afrika. Tako so odločili, da se mora Izrael odreči ubijanju in uničevanju življenj ter omogočiti dobavo humanitarne pomoči v Gazo.

"Izrael mora v okviru svoje moči sprejeti ukrepe za preprečevanje in kaznovanje neposrednega in javnega spodbujanja k genocidu v zvezi s pripadniki palestinske skupine," je naštela. Prav tako mora sprejeti takojšnje in učinkovite ukrepe za zagotavljanje osnovnih storitev in humanitarne pomoči. V enem mesecu mora Izrael sodišču predložiti poročilo.

Spomnimo

Južna Afrika je tožbo na ICJ vložila 29. decembra. V njej Izraelu očita kršenje konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida ter izvajanje genocidnih dejanj proti palestinskemu ljudstvu v Gazi. Prav tako opozarja, da Izrael deluje z namenom uničenja Palestincev v Gazi kot dela širše palestinske nacionalne, rasne in etnične skupine.