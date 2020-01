Meddržavno sodišče zahteva ukrepe za preprečitev genocida nad Rohingi

Meddržavno sodišče v Haagu od Mjanmara zahteva, da sprejme "vse ukrepe, ki so v njegovi moči," za preprečitev genocida nad muslimansko manjšino Rohingya. Že pred tem je sodišče odločilo, da je pristojno za primer nasilja nad Rohingi v Mjanmaru. Dokončna sodba bi lahko bila znana šele čez več let.

Predsedujoči sodišču Abdulqawi Ahmed Yusuf je poudaril, da mora Mjanmar "sprejeti vse ukrepe, ki so v njegovi moči, da prepreči izvajanje dejanj", opisanih v konvenciji Združenih narodov o preprečevanju in kaznovanju genocida iz leta 1948. To vključuje"ubijanje pripadnikov skupine" in"namerno vzpostavljanje življenjskih pogojev za skupino, s katerimi bi jo delno ali v celoti fizično uničili", je povedal sodnik po poročanju francoske tiskovne agencije AFP. Po njegovih besedah so sodniki ocenili, da so Rohingi v Mjanmaru še vedno "zelo ranljivi".

Begunci majšine so ob prihodu v sosednji Bangladeš pripovedovali o mučenju, ubijanju, posilstvih in požiganju vasi. FOTO: AP

Te ukrepe je zahtevala Gambija, ki je v imenu Organizacije islamskega sodelovanja vložila tožbo proti Mjanmaru zaradi pregona Rohingov leta 2017. Dokončna sodba v tem primeru, ki so ga začeli obravnavati decembra lani, bi namreč lahko bila znana šele čez več let. Odločitve ICJ, kakršna je današnja, so zavezujoče, vendar pa sodišče nima pristojnosti za njihovo uveljavitev. Nizozemska strokovnjakinja za mednarodno pravo Cecily Rose je ocenila, da ima mednarodno pravo še vedno pomembno vlogo v Mjanmaru, kljub temu da so razmere tam "zelo politične in krhke".

Na mjanmarsko vojsko letijo očitki, da je leta 2017 poskušala sistematično izbrisati Rohinge v zvezni državi Rakhine. FOTO: AP