Medeni tedni so se spremenili v tragedijo, mladoporočenca umrla v poplavah

Lastik počitniške hiške Thanasis Samaras je že pred dnevi povedal, da avstrijska mladoporočenca prihajata iz Gradca. Dejala sta mu, da se bosta zaradi poplav v osrednji Grčiji zatekla v svoj bungalov, ki pa ga je pozneje odneslo. Samaras in ostali gostje so odšli v višje ležeče predele, paru so svetovali, naj stori enako. "Razmere so bile zelo slabe. Zelo težko se je odločiti, kaj narediti v takem trenutku," je povedal lastnik hiške.

Avstrijca so nato več dni pogrešali, zdaj pa je njuno usodo razkrilo avstrijsko zunanje ministrstvo. Sporočili so namreč, da so med pokojnimi v Grčiji s testi DNK potrdili njuno identiteto. "Z globoko žalostjo moramo potrditi smrt dveh avstrijskih državljanov v Grčiji," je tiskovni predstavnik avstrijskega ministrstva sporočil za BBC ter družinama pokojnih izrekel sožalje. Dodal je, da sorodnikom pokojnih podporo nudi tudi avstrijsko veleposlaništvo v Atenah.

'Vojna v času miru'

Grški premier Kyriakos Micotakis je medtem naravne katastrofe, ki so prizadele njegovo državo, označil za "vojno v času miru". "V obdobju dveh tednov smo doživeli najhujši požar in najhujše poplave v naši zgodovini," je dejal.

Uradno je v poplavah, ki so prizadele Bolgarijo, Turčijo in Grčijo, umrlo 15 oseb, več tisoč pa so jih morali namestiti v posebna začasna zatočišča ali pa so se zatekli k sorodnikom. Zaradi nevarnosti bolezni, ki se prenašajo z vodo, je bilo 30 vasi tudi nedostopnih.