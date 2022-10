Medicinska sestra po domnevnih napadih na Facebooku spremljala družine žrtev

"Bolnišnica Countess of Chester je kot marsikatera druga. A v njih za razliko od te v neonatalni enoti ni na delu zastrupljevalec," je dejal Johnson. "Pred januarjem 2015 so bili statistični podatki o umrljivosti dojenčkov v enoti za novorojenčke primerljivi z drugimi podobnimi enotami. A v naslednjih 18 mesecih se je število umirajočih dojenčkov in število njihovih kolapsov znatno povečalo," je navedel.

V Veliki Britaniji se je pričelo sojenje 32-letni Lucy Letby , medicinski sestri, ki je obtožena, da je med delom na enoti za novorojenčke v bolnišnici Countess of Chester umorila sedem dojenčkov in poskusila umoriti še 10 drugih. Med njenimi žrtvami naj bi bili dve deklici in pet dečkov, poroča BBC.

Prav slednje so zaznali tudi v bolnišnici, zdravniki pa so ugotovili, da se dojenčki, ki so kolapsirali, niso odzvali na ustrezno in pravočasno oživljanje, spet drugi pa, da so si po nepričakovanem hipnem zdravstvenem kolapsu enako hipno tudi opomogli. Strokovnjaki niso mogli najti vzroka za te primere, zato so v preiskavo vključili tudi policijo. Po natančnem pregledu so odkrili skupni imenovalec: prisotnost medicinske sestre Lucy Letby. Prav ona naj bi bila namreč prisotna v treh primerih, ki so bili predstavljeni na sodišču.

"Pregled je pokazal, da je nekdo med leti 2015 in 2016 na neonatalnem oddelku dva otroka zastrupil z inzulinom," je na sodišču dejal Johnson. Oba otroka sta bila dečka, prav tako sta bila oba rojena kot dvojčka. Oba sta bila zastrupljena le nekaj dni po rojstvu. A na srečo sta oba otroka zaradi spretnosti medicinskega osebja preživela. "Zdravniško osebje se takrat ni zavedalo, da je otroka nekdo zastrupil z inzulinom," je dejal in pojasnil, da je bila obtožena medicinska sestra na dolžnosti v obeh primerih, zaradi česar domnevajo, da ju je zastrupila prav ona.

Tudi brata obeh dvojčkov, naj bi se znašla v središču napada Letbyjeve, eden od njiju pa ni preživel, je še dejal na sodišču. Na slednja naj bi se 32-letnica spravila z drugačno metodo: vbrizgavanjem zraka v krvni obtok oziroma zračno embolijo.

Na sodišču so ob tem dejali tudi, da je medicinska sestra po domnevnih napadih na Facebooku spremljala družine svojih žrtev. "Menimo, da gre za nenavadno zanimanje, in videli bomo, da je občasno zaporedoma iskala več družin z imeni otrok, ki se pojavljajo v tej obtožnici," je še dejal Johnson.