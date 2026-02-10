Medicinska sestra pretihotapila telefon v zapor za operacijo z drogami

Kymberley Finn, stara 33 let, je kot pogodbena medicinska sestra delala v zaporu HMP Durham, kjer se je vpletla v organizirano kriminalno dejavnost, in v zapor pretihotapila mobilni telefon za operacijo z drogami. Policijska preiskava se je po poročanju The Independent začela po odkritju mobilnega telefona in prepovedanih snovi v zaporniški celici v HMP Northumberland avgusta 2022. Odkritje je razkrilo širšo mrežo sodelujočih.

Finnova je bila ena od osmih oseb, ki so jih januarja 2025 obsodili zaradi vloge v tej shemi, ki je zajemala dva zapora na severu Anglije. Čeprav ni bila obtožena trgovine z drogami, je priznala, da je sodelovala pri vnosu prepovedanih predmetov v zapor. Sodišče ji je izreklo devetmesečno zaporno kazen, pogojno odloženo za 18 mesecev, ter dodatne rehabilitacijske obveznosti.