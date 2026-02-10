Naslovnica
Tujina

Medicinska sestra pretihotapila telefon v zapor za operacijo z drogami

Durham, 10. 02. 2026 07.00 pred 2 urama 2 min branja 3

Avtor:
L.M.
Telefon v zaporu (slika je simbolična)

Britanska medicinska sestra je izgubila pravico do opravljanja poklica, potem ko je britanski NMC presodil, da je s svojim ravnanjem resno omajala zaupanje javnosti v zdravstveno stroko. Čeprav ni bila obtožena neposredne trgovine z drogami, je priznala sodelovanje pri vnosu prepovedanih predmetov v zapor.

Kymberley Finn, stara 33 let, je kot pogodbena medicinska sestra delala v zaporu HMP Durham, kjer se je vpletla v organizirano kriminalno dejavnost, in v zapor pretihotapila mobilni telefon za operacijo z drogami. Policijska preiskava se je po poročanju The Independent začela po odkritju mobilnega telefona in prepovedanih snovi v zaporniški celici v HMP Northumberland avgusta 2022. Odkritje je razkrilo širšo mrežo sodelujočih.

Finnova je bila ena od osmih oseb, ki so jih januarja 2025 obsodili zaradi vloge v tej shemi, ki je zajemala dva zapora na severu Anglije. Čeprav ni bila obtožena trgovine z drogami, je priznala, da je sodelovala pri vnosu prepovedanih predmetov v zapor. Sodišče ji je izreklo devetmesečno zaporno kazen, pogojno odloženo za 18 mesecev, ter dodatne rehabilitacijske obveznosti.

Kimberley Finn
Kimberley Finn
FOTO: Facebook posnetek zaslona

Po obsodbi je primer prevzel Svet za zdravstveno nego in babištvo (NMC), ki je sprožil disciplinski postopek. V odločitvi januarja 2026 je komisija ugotovila, da je Finnova zavestno zlorabila svoj poklicni položaj in sodelovala v resni zaroti, kar po njihovem mnenju predstavlja hudo kršitev zaupanja.

Čeprav so upoštevali njeno zgodnje priznanje krivde, predhodno nekaznovanost in dejstvo, da pacienti niso bili neposredno oškodovani, so presodili, da blažji ukrep ne bi zadostoval. Po oceni komisije je bila njena kršitev tako resna, da je trajna izključitev iz registra edina odločitev, ki ustrezno varuje javni interes in ugled poklica, piše The Independent.

Finnova je bila tako izbrisana iz registra NMC, kar pomeni, da ne sme več delovati kot medicinska sestra, babica ali zdravstvena sodelavka.

medicinska sestra zapor tihotapljenje licenca

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
10. 02. 2026 09.56
Ampak vedno se najde nekdo, ki zapornikom omogoča prepovedano. Potem pa pričakujemo, da bodo enkrat ljudje boljši in bolj prijazni med seboj. Ni šans.
Odgovori
+1
1 0
matobrzinski
10. 02. 2026 09.23
pravilno biznis je biznis
Odgovori
-1
0 1
proofreader
10. 02. 2026 08.37
Pici je imel internet na Dobu.
Odgovori
+1
1 0
