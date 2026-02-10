Medicinska sestra pretihotapila telefon v zapor za operacijo z drogami

Kymberley Finn, stara 33 let, je kot pogodbena medicinska sestra delala v zaporu HMP Durham, kjer se je vpletla v organizirano kriminalno dejavnost, in v zapor pretihotapila mobilni telefon za operacijo z drogami. Policijska preiskava se je po poročanju The Independent začela po odkritju mobilnega telefona in prepovedanih snovi v zaporniški celici v HMP Northumberland avgusta 2022. Odkritje je razkrilo širšo mrežo sodelujočih.
Finnova je bila ena od osmih oseb, ki so jih januarja 2025 obsodili zaradi vloge v tej shemi, ki je zajemala dva zapora na severu Anglije. Čeprav ni bila obtožena trgovine z drogami, je priznala, da je sodelovala pri vnosu prepovedanih predmetov v zapor. Sodišče ji je izreklo devetmesečno zaporno kazen, pogojno odloženo za 18 mesecev, ter dodatne rehabilitacijske obveznosti.
Po obsodbi je primer prevzel Svet za zdravstveno nego in babištvo (NMC), ki je sprožil disciplinski postopek. V odločitvi januarja 2026 je komisija ugotovila, da je Finnova zavestno zlorabila svoj poklicni položaj in sodelovala v resni zaroti, kar po njihovem mnenju predstavlja hudo kršitev zaupanja.
Čeprav so upoštevali njeno zgodnje priznanje krivde, predhodno nekaznovanost in dejstvo, da pacienti niso bili neposredno oškodovani, so presodili, da blažji ukrep ne bi zadostoval. Po oceni komisije je bila njena kršitev tako resna, da je trajna izključitev iz registra edina odločitev, ki ustrezno varuje javni interes in ugled poklica, piše The Independent.
Finnova je bila tako izbrisana iz registra NMC, kar pomeni, da ne sme več delovati kot medicinska sestra, babica ali zdravstvena sodelavka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.