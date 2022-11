Policija prijela tri medicinske sestre v domu starostnikov, ki so trpinčile oskrbovanko

Posnetek nasilja, ki je zaokrožil na družbenih omrežjih, naj bi nastal v domu starejših občanov Orenda v Peći na Kosovu. Na njem je moč videti, kako se starka poskuša braniti, medtem ko jo mlajša zaposlena večkrat oklofuta, druga pa jo pomaga držati. Prisotni sta še dve sestri, ki se smejita, ena od njiju dogajanje tudi snema.

Tiskovni predstavnik policije Fadilj Gaši je v izjavi za Klankosova.tv povedal, da se je incident zgodil 29. oktobra. Potrdil je, da so v zvezi s tem dogodkom aretirali tri osebe, v sodelovanju s tožilstvom pa bodo izvedli nadaljnje ukrepe. "Ena oseba je osumljena kaznivega dejanja napada, druga pomoči pri napadu, tretja pa nepooblaščenega snemanja," je povedal.

Gazeta Express poroča, da so v omenjenem domu vse štiri medicinske sestre že suspendirali, nasilje, storjeno nad starejšo žensko, pa označili za "neprimerno vedenje". A. P. je bila suspendirana zaradi nasilja, A. R, R. K. in G. N pa zaradi dejstva, da primera niso prijavile pristojnim, čeprav so videle, kaj se dogaja.