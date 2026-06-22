'Mediji ne pripadajo politikom': množice na ulicah podprle javne medije

Češka vladajoča koalicija je minuli teden potrdila načrt, s katerim bi bila češka televizija in radio od prihodnjega leta financirana iz državnega proračuna in ne več iz prispevkov gospodinjstev in podjetij. Ukinili bi torej plačevanje prispevka ter financiranje javnih medijev prenesli neposredno na državni proračun. Kritiki predloga menijo, da bi takšna ureditev vladi omogočila večji vpliv na delovanje medijev in ogrozila uredniško neodvisnost. Poteze Andreja Babiša ob tem številni primerjajo s potezami populističnih vlad na Slovaškem pod premierjem Robertom Ficom in na Madžarskem pod premierjem Viktorjem Orbanom, piše Deutsche Welle.

icon-chevron-right 1 8 icon-chevron-right Množični protesti na Češkem v podporo javnim medijem AP

Množični protesti na Češkem v podporo javnim medijem AP

Množični protesti na Češkem v podporo javnim medijem AP

Množični protesti na Češkem v podporo javnim medijem AP

Množični protesti na Češkem v podporo javnim medijem AP

Množični protesti na Češkem v podporo javnim medijem AP

Množični protesti na Češkem v podporo javnim medijem AP

Množični protesti na Češkem v podporo javnim medijem AP















Vladni predlog glede sprememb financiranja javnih medijev je bil deležen tudi kritik nekaterih mednarodnih novinarskih organizacij. Po navedbah tiskovne agencije AP bi javni mediji po novem prejeli približno 15 odstotkov manj sredstev kot letos, zakon pa ne vsebuje zagotovil glede prihodnjega financiranja.

'Roke stran od javnih medijev'

V nedeljo se je zato v Pragi na ulice podalo na tisoče ljudi, ki nasprotujejo načrtu vlade. Med drugim so se zbrali tudi pred pisarnami češke javne televizije. V rokah so držali transparente z napisi "Roke stran od javnih medijev". "Mediji ne pripadajo politikom," je opozoril glavni organizator skupine za protestnim gibanjem z imenom Milijon trenutkov za demokracijo Mikuláš Minar. "Pripadajo vsem nam in ne bomo dovolili, da nam jih ukradejo," je bil jasen.

"Češka je tukaj, Češka je vaša" FOTO: AP

Podporo javnim medijem so v nedeljo izrazili tudi v nekaterih drugih čeških mestih. V Brnu se je po ocenah organizatorjev zbralo okoli 3000 ljudi, ki so zahtevali umik zakonskega predloga, poroča češki portal Brno Daily. Udeleženci so opozorili, da bi spremembe lahko omejile svobodo govora in dostop do neodvisnih informacij. Demonstracije so bile sicer nekoliko skrajšane zaradi vročinskega vala, ki trenutno pesti Evropo. Zaradi načrtov vlade se je na češki nacionalni javni televiziji in radiu danes začela tudi 24-urna opozorilna stavka zaposlenih.

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