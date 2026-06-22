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'Mediji ne pripadajo politikom': množice na ulicah podprle javne medije

Praga, 22. 06. 2026 07.53 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
M.P. STA
Množični protesti na Češkem v podporo javnim medijem

Ali skuša vlada češkega premierja Andreja Babiša prevzeti nadzor nad češkimi javnimi mediji? Obtožb o tem je vse več. Načrt oblasti bi javni radioteleviziji financiranje zmanjšal do 15 odstotkov, prav tako pa mediji ne bi imeli zagotovila za nadaljnje financiranje v prihodnosti. Na tisoče ljudi se je zato v podporo javnim medijem podalo na češke ulice, na češki nacionalni javni televiziji in radiu pa se je začela 24-urna opozorilna stavka zaposlenih.

Češka vladajoča koalicija je minuli teden potrdila načrt, s katerim bi bila češka televizija in radio od prihodnjega leta financirana iz državnega proračuna in ne več iz prispevkov gospodinjstev in podjetij. Ukinili bi torej plačevanje prispevka ter financiranje javnih medijev prenesli neposredno na državni proračun.

Kritiki predloga menijo, da bi takšna ureditev vladi omogočila večji vpliv na delovanje medijev in ogrozila uredniško neodvisnost. Poteze Andreja Babiša ob tem številni primerjajo s potezami populističnih vlad na Slovaškem pod premierjem Robertom Ficom in na Madžarskem pod premierjem Viktorjem Orbanom, piše Deutsche Welle.

Vladni predlog glede sprememb financiranja javnih medijev je bil deležen tudi kritik nekaterih mednarodnih novinarskih organizacij. Po navedbah tiskovne agencije AP bi javni mediji po novem prejeli približno 15 odstotkov manj sredstev kot letos, zakon pa ne vsebuje zagotovil glede prihodnjega financiranja.

'Roke stran od javnih medijev'

V nedeljo se je zato v Pragi na ulice podalo na tisoče ljudi, ki nasprotujejo načrtu vlade. Med drugim so se zbrali tudi pred pisarnami češke javne televizije. V rokah so držali transparente z napisi "Roke stran od javnih medijev".

"Mediji ne pripadajo politikom," je opozoril glavni organizator skupine za protestnim gibanjem z imenom Milijon trenutkov za demokracijo Mikuláš Minar. "Pripadajo vsem nam in ne bomo dovolili, da nam jih ukradejo," je bil jasen.

"Češka je tukaj, Češka je vaša"
"Češka je tukaj, Češka je vaša"
FOTO: AP

Podporo javnim medijem so v nedeljo izrazili tudi v nekaterih drugih čeških mestih. V Brnu se je po ocenah organizatorjev zbralo okoli 3000 ljudi, ki so zahtevali umik zakonskega predloga, poroča češki portal Brno Daily. Udeleženci so opozorili, da bi spremembe lahko omejile svobodo govora in dostop do neodvisnih informacij.

Demonstracije so bile sicer nekoliko skrajšane zaradi vročinskega vala, ki trenutno pesti Evropo.

Zaradi načrtov vlade se je na češki nacionalni javni televiziji in radiu danes začela tudi 24-urna opozorilna stavka zaposlenih.

Pod krinko nižanja stroškov udarec na neodvisnost?

Vodstvi Češke televizije in Češkega radia opozarjata, da bi zmanjšanje prihodkov zahtevalo odpuščanje več sto zaposlenih.

Premier Babiš medtem vztraja, da morajo javni mediji znižati stroške poslovanja, ocenjuje pa tudi, da načrt ne ogroža neodvisnosti javnih medijev. Poudarja še, da večina davkoplačevalcev ne želi plačevati za storitev in da je treba prihraniti denar.

A dejstvo je, da je njegova vlada že večkrat kritizirala tako javne kot zasebne neodvisne medije, češ da so pristranski.

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KOMENTARJI8

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Darko32
22. 06. 2026 09.32
Opažamo povsem nekaj drugega za vse države vhodnega bloka in to je, da so pred tem imeli popolni nadzor komunisti in boljševistična ideologija je bila vodilo vsem medijem v delovanju. Novinarji in drugi zaposleni so lahko prišli delat v medije samo z priporočilom komunističnih partij in tajnih policij. Vsi ti so še sedaj vpeti v medije in posledično imamo komunistično ideologijo, ki se prenaša preko teh medijev. Zato moramo biti previdni pri obsojanju in doseganju neodvisnosti. Vidimo to tudi pri nas. Vsi se deklarirajo kako so neodvisni in ne vem kaj še vse. A ko malo natančno pogledaš pa vidiš, da širijo politično ideologijo, katero so se naučili v preteklosti.
Odgovori
+0
2 2
yolli
22. 06. 2026 09.24
Če bi bili mediji res neodvisni se to ne bi dogajalo. A žal niso !!
Odgovori
+5
5 0
tech
22. 06. 2026 09.15
Zamenjaš kanal, ko je čas novic in niti ne opaziš, da stavkajo in jih ni. Itak vsi poročajo dogovorjene tekste in ni več neodvisnega novinarstva z neprijetnimi vprašanji.
Odgovori
+5
5 0
Banion
22. 06. 2026 09.12
povsod enako. Vzhoden države sedaj nihajo med eno in drugo diktaturo. Prejšnji levi so se preselili na desno in hočejo kot prej imeti absolutno oblast
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+3
4 1
vlahov
22. 06. 2026 09.06
javni mediji so zvočnik leve opcije . Informativni programi so pod nivojem za srednje razgledanega človeka.
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-1
4 5
Petur
22. 06. 2026 09.23
mislim da obožuješ novo 24..
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+0
3 3
Darko32
22. 06. 2026 08.56
opažamo povsem nekaj drugega za vse države vhodnega bloka in to je, da so pred tem imeli popolni nadzor komunisti in boljševistična ideologija je bila vodilo vsem medijem v delovanju. Novinarji in drugi zaposleni so lahko prišli delat v medije samo z priporočilom komunističnih partij in tajnih policij. Vsi ti so še sedaj vpeti v medije in posledično imamo komunistično ideologijo, ki se prenaša preko teh medijev. Zato moramo biti previdni pri obsojanju in doseganju neodvisnosti. Vidimo to tudi pri nas.
Odgovori
-4
2 6
lokson
22. 06. 2026 08.53
Kako se da to lepo zapisat, kajne. Tudi naš RTV, naj bi bil javni. Javni je samo takrat, ko javnost plačuje njihove nebuloze. Vse ostalo, pa je levi aktivizem, katerega vsi futramo.
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+0
6 6
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