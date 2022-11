Mediji pozivajo ameriško vlado: Čas je, da se konča pregon Juliana Assangea

"Ta obtožnica postavlja nevaren precedens in grozi, da bo spodkopala prvi ameriški amandma in svobodo tiska," so v odprtem pismu zapisali uredniki in založniki Guardiana, New York Timesa, Le Monda, Der Spiegla in El Paísa.

"Zahtevati odgovornost vlad je del osrednjega poslanstva svobodnega tiska v demokraciji. Pridobivanje in razkritje občutljivih informacij, kadar je to nujno potrebo za javni interes, je osrednji del vsakdanjega dela novinarjev. Če je to delo kriminalizirano, sta naš javni diskurz in naša demokracija znatno oslabljena. Čas je, da dvanajst let po objavi 'Cablegate', ameriška vlada konča pregon Juliana Assangea zaradi objave vladnih skrivnosti. Objavljanje ni kaznivo dejanje," navajajo v pismu.