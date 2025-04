Mediji prejeli anonimni klic, 35 minut kasneje eksplodirala bomba

"Nič ne opravičuje terorizma, nobeno nasilno dejanje ne prinaša pravice. Oblasti in pravosodje imajo zdaj besedo," je dodal Staikouras.

Grške železnice so v odzivu zapisale, da v incidentu ni bil nihče poškodovan, eksplozija pa je povzročila majhno materialno škodo na objektu. "Naše podjetje nedvoumno obsoja vse oblike nasilja in napetosti, ki spodbujajo ozračje toksičnosti," so dodali.

Kdo je odgovoren za eksplozijo še ni znano, se pa v Grčiji v zadnjem času soočajo z napetosti zaradi železniške nesreče, ki se je zgodila februarja 2023. V trčenju tovornega in potniškega vlaka, ki sta se znašla na istih tirih, je umrlo 57 ljudi, večinoma mladih študentov. Od takrat naprej v Grčiji redno potekajo protesti, eden večjih se je odvil v začetku letošnjega leta ob drugi obletnici nesreče.

Zadnji protesti so se sprevrgli v nasilne spopade med policijo in protestniki. Poročilo o preiskavi nesreče, ki je bilo objavljeno februarja letos, je sicer pokazalo, da je bilo trčenje vlakov posledica kombinacije več dejavnikov, med drugim človeške napake, zastarele infrastrukture in večjih sistemskih napak. Grki so prepričani, da je vlada ovirala preiskavo in zaščitila odgovorne na visokih položajih, saj za tragedijo še ni odgovarjal noben višji uradnik.