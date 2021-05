'V nekaterih državah EU želijo kopirati strategijo Kremlja pri zatiranju svobode medijev'

Podpredsednica Evropske komisije za vrednote in transparentnost Věra Jourová je, sklicujoč se na poročilo medijske svobode v svetu, ki so ga objavili Novinarji brez meja, dejala, da je v Rusiji "komaj kaj medijske svobode". "Rusija je na dnu seznama, medtem ko so neodvisni mediji in novinarji označeni za tuje agente, mediji pod državnim nadzorom pa še naprej širijo neresnične informacije," je dejala.

Zaveznik ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega Leonid Volkov je dejal, da oblast pod nadzorom Vladimirja Putinamedije, novinarje in vse, ki si prizadevajo za svobodo, označuje za sovražnike ljudstva. "Brez svobode tiska ni svobode," je dejal in poudaril, da si tisti, ki "tvegajo svoja življenja pri izbiri resnice pred temačnostjo uma in duše, zaslužijo spoštovanje in hvaležnost". Bruseljski spletni portal Politico ob tem navaja imena ruskih novinarjev, ki so se znašli pod drobnogledom oblasti. Armen Aramyan, Alla Gutnikova, Vladimir Metelkin, Natalija Tiškevič in uredniki študentske revije DOXA so bili obtoženi spodbujanja protestov, novinarji s severnega Kavkaza Abdulmumin Gadzhiev, Airat Dilmukametov, Rašid Majgisov in Salman Tepsurkajev aretirani ali ugrabljeni, Ivan Safronov, nekdanji novinar Komersanta, ki je leta 2007 umrl v sumljivih okoliščinah, je bil obtožen izdaje, zaradi poročanja o protestih pa sta bila aretirana tudi Sergej Stepanov in Denis Kabakov, navaja Politico. Medtem pa je v Belorusiji po navedbi Politica režim Aleksandra Lukašenkablokiral 50 spletnih strani domačih medijev, ki so izražali naklonjenost protestom, pri tem pa je bilo po podatkih nevladnih organizacij aretiranih 97 novinarjev, 11 od jih je še vedno zaprtih. Kot so sporočili iz kabineta opozicijske voditeljice Svetlane Tihanovske, so neodvisni mediji"svetloba v temi, kjer prevladuje represija." Tihanovska je Zahod pozvala, naj Belorusije ne pusti na cedilu.

Visoki predstavnik za zunanjo politiko EUJosep Borrell je povedal, da je EU odločena narediti več za svobodo medijev v Evropi in drugod. "EU bo še naprej nasprotovala vsem omejitvam svobode izražanja in cenzuri." Jourova pa je ob tem opozorila, da nam v iskanju kršitev svobode medijev "ni treba pogledovati onkraj meja EU, saj da v nekaterih državah poskušajo kopirati strategije Kremlja z napadi na neodvisne novinarje in poskusi nadzora nad mediji". Letošnji svetovni dan svobode medijev v ospredje postavlja informacije kot javno dobrino. Kot so zapisali pri Združenih narodih, tema letošnjega dneva svobode medijev poziva k potrditvi pomena negovanja informacij kot javne dobrine in vabi k razmisleku, kako okrepiti novinarstvo. To je tudi priložnost za podporo medijem, ki so tarča omejevanja svobode, in za spomin na novinarje, ki so izgubili življenje v iskanju zgodbe, so zapisali pri Unescu.

K zaščiti svobode in neodvisnosti medijev sta pred svetovnim dnevom svobode medijev pozvala tudi Evropska unija (EU) in Svet Evrope (SE). Po besedah generalne sekretarke SE Marije Pejčinović Burić, ki je izpostavila tudi pomen novinarjev v času pandemije, novinarji v demokracijah igrajo ključno vlogo pri odkrivanju resnice in pri tem, da tisti, ki so na oblasti, odgovarjajo za svoja dejanja.

