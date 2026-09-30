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Nacistična glasba pod drobnogledom: policija preiskuje v petih državah

Rostock, 30. 09. 2026 15.26 pred 34 minutami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Racija v Nečiji

Zaradi domnevnega širjenja nacistične glasbe, ki spodbuja sovraštvo, je policija v okviru mednarodne akcije izvedla preiskave v delih Nemčije, Estoniji, Italiji, na Poljskem in Češkem, so sporočile oblasti nemške zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjansko.

V omenjeni deželi na severovzhodu Nemčije so policisti preiskali prostore štirih osumljencev zaradi članstva v skrajno desni neonacistični kriminalni organizaciji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sumijo, da se je četverica najpozneje leta 2020 trajno združila, "da bi širila nacistično, antisemitsko, rasistično ter dehumanizirajočo ideologijo z organizirano, skupno produkcijo in prodajo zvočnih nosilcev z glasbo, ki spodbuja sovraštvo med ljudmi", sta sporočila deželni kriminalistični urad (LKA) in tožilstvo v Rostocku.

Racija v Nečiji
Racija v Nečiji
FOTO: AP

Poleg tega so v šestih zveznih deželah potekale preiskave proti osmim dodatnim osumljencem, in sicer zaradi podžiganja sovražnega govora v povezavi z zvočnimi posnetki domnevne kriminalne združbe. Policija je preiskala tudi domove desetih ljudi iz ožjega kroga osumljencev, vendar ti niso osumljeni kaznivih dejanj.

Aretacije po poročanju dpa niso načrtovane, saj gre za razjasnitev obstoječih sumov. Pod vodstvom kriminalističnega urada zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjansko je v akciji sodelovalo več kot 390 policistov iz Nemčije in drugih držav.

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neonacizem preiskava glasba

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KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

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biggie33
30. 09. 2026 16.05
A un komad od gigi d'augustino je tudi prepovedan?
Odgovori
0 0
Mason666
30. 09. 2026 16.04
Tudi nemške šlagere preiskujejo
Odgovori
0 0
Lion90
30. 09. 2026 16.01
Kaj pa skrajno levih se pa nic ne preganja, kateri podpirajo hamas
Odgovori
0 0
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