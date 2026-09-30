Nacistična glasba pod drobnogledom: policija preiskuje v petih državah

Sumijo, da se je četverica najpozneje leta 2020 trajno združila, "da bi širila nacistično, antisemitsko, rasistično ter dehumanizirajočo ideologijo z organizirano, skupno produkcijo in prodajo zvočnih nosilcev z glasbo, ki spodbuja sovraštvo med ljudmi", sta sporočila deželni kriminalistični urad (LKA) in tožilstvo v Rostocku.

V omenjeni deželi na severovzhodu Nemčije so policisti preiskali prostore štirih osumljencev zaradi članstva v skrajno desni neonacistični kriminalni organizaciji, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poleg tega so v šestih zveznih deželah potekale preiskave proti osmim dodatnim osumljencem, in sicer zaradi podžiganja sovražnega govora v povezavi z zvočnimi posnetki domnevne kriminalne združbe. Policija je preiskala tudi domove desetih ljudi iz ožjega kroga osumljencev, vendar ti niso osumljeni kaznivih dejanj.

Aretacije po poročanju dpa niso načrtovane, saj gre za razjasnitev obstoječih sumov. Pod vodstvom kriminalističnega urada zvezne dežele Mecklenburg-Predpomorjansko je v akciji sodelovalo več kot 390 policistov iz Nemčije in drugih držav.