Mednarodna vesoljska postaja praznuje: 150.000-krat okrog Zemlje

"Mednarodna vesoljska postaja je v torek dosegla nov mejnik, saj je opravila 150.000 obletov Zemlje," so sporočili iz ruske vesoljske agencije Roskozmos.

V 27 letih je na višini približno 400 kilometrov postaja prepotovala 30-krat dlje od povprečne razdalje med Zemljo in Marsom, štirikrat dlje, kot je od Zemlje do Saturna, in bi s 6,4 milijarde opravljenimi kilometri že skoraj dosegla Pluton.

Vesoljsko postajo skupaj upravljajo Rusija, ZDA, Kanada, Japonska in Evropska vesoljska agencija (ESA). Je pomemben znanstveni projekt, kjer se sodelovanje nadaljuje kljub vojni Rusije proti Ukrajini.

Na postaji se redno izmenjujejo astronavti in kozmonavti, ki tam opravljajo raziskovalno delo. Ravno danes naj bi iz ZDA proti ISS poletelo novo vesoljsko plovilo Dragon s posadko.

Nekaj dni pozneje naj bi plovilo na Zemljo pripeljalo ameriška astronavta Butcha Wilmora in Suni Williams, sicer slovensko-indijskega rodu.