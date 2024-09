Mednarodne vode ali 'njihova ožina': izbor poti nemške fregate ujezil Peking

Peking je obtožil Berlin, da povečuje varnostna tveganja v Tajvanski ožini, potem ko sta dve ladji nemške mornarice prečkali ožino. Za plovbo iz Južne Koreje do Filipinov sta fregata in njena spremljevalna ladja izbrali pot, ki je ujezila Kitajsko. Druge države namreč plovno pot v Tajvanski ožini štejejo za mednarodne vode, Peking pa meni, da so vode v ožini skupaj s Tajvanom del njegovega ozemlja.