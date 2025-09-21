Mednarodni dan miru, a po svetu uničena življenja

Obeležujemo mednarodni dan miru, ki ga letos zaznamuje poziv k ukrepanju za miren svet. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je spričo pretresov in vojn v svetu poudaril, da lahko vsak od nas prispeva k miru. V Ljubljani je potekal Pohod za mir, ki so ga pripravile veteranske organizacije s ciljem posredovati sporočilo miru.

"Po vsem svetu so življenja uničena, otroštva ugašajo, osnovno človeško dostojanstvo pa je zavrženo sredi krutosti in ponižanja zaradi vojne," je opozoril Guterres ob mednarodnem dnevu miru, ki letos poteka pod geslom Ukrepajmo zdaj za miren svet. Po Guterresovih besedah je v času pretresov, nemirov in negotovosti ključnega pomena, da vsi sprejmejo konkretne ukrepe za mobilizacijo za mir. To velja za mirovnike na prvih bojnih črtah in člane skupnosti kot tudi za učence v učilnicah po vsem svetu. Vsakdo ima svojo vlogo, je dejal. "Spregovoriti moramo proti nasilju, sovraštvu, diskriminaciji in neenakosti ter spoštovati in sprejeti raznolikost našega sveta," je še pozval generalni sekretar Združenih narodov.

Lakota v Gazi FOTO: Profimedia

Veteranske organizacije iz Slovenije, ki so članice Svetovne veteranske federacije, bodo ob mednarodnem dnevu miru v središču Ljubljane pripravile Pohod za mir, ki bo istočasno potekal tudi v prestolnicah drugih držav. Na dogodku želijo po navedbah organizatorjev posredovati sporočilo miru ljudem. Letošnja prireditev ima še toliko globlji pomen, saj se soočamo z nepredstavljivim kršenjem mednarodnih pogodb oziroma nespoštovanjem mednarodnega prava, so opozorili pri Zvezi veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS). Pri tem so še zlasti izpostavili trajajočo vojno v Ukrajini in katastrofalne razmere v Gazi, kjer se dogaja "genocid, uničevanje življenj, kakršnemu še nismo bili priča". Mednarodni dan miru, ki ga obeležujemo 21. septembra, je leta 1981 razglasila Generalna skupščina ZN. Dve desetletji pozneje, leta 2001, pa je soglasno potrdila, da se ta dan razglasi za dan nenasilja in premirja.

Slovenija ob mednarodnem dnevu poziva h konkretnim dejanjem za mir v svetu

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon ob današnjem mednarodnem dnevu miru poziva celotno mednarodno skupnost in najbolj odgovorne v svetu k dejanjem za mir. "V današnjem turbulentnem, nemirnem in negotovem času nujno potrebujemo konkretna dejanja za zagotavljanje miru v svetu," je sporočila. "Vsak od nas ima obveznost, da se odzove, tudi s spodbujanjem razumevanja, spoštovanja in pravičnosti v našem vsakdanjem življenju," je ob današnjem mednarodnem dnevu miru, ki poteka s temo Ukrepajmo zdaj za miren svet, poudarila Fajon. Ministrica bo na nujnost konkretnih dejanj za zagotavljanje miru v svetu po napovedih opozorila tudi ob številnih priložnostih v okviru zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov naslednji teden v New Yorku. Slovenija po njenih besedah odločno, načelno in odgovorno deluje v okviru Varnostnega sveta ZN. "Vsi lahko prispevamo svoj del k izgradnji mirnejšega sveta, tudi z malimi dejanji, v svoji skupnosti. Verjamem, da so vsa naša prizadevanja povezana in da z dobrimi dejanji lahko spremenimo svet," je v današnjem sporočilu za javnost še zapisala Fajonova. Pri tem izpostavlja, da se moramo upreti nedopustnemu nasilju, kršitvam človekovih pravic, sovraštvu, diskriminaciji in krivicam ter na glas spregovoriti in se boriti zlasti za najšibkejše v naših družbah, ki jih najbolj prizadenejo vojne in konflikti.

Mirovni inštitut: Mir smo mi