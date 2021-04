Mednarodni predstavnik v BiH Inzko: Razdružitev države ni mogoča

"Bosna in Hercegovina potrebuje dolgoročen pristop, potrebuje čas, da si opomore od vojne in sto tisoč mrtvih," je še poudaril. Vse je pozval, naj ne odpirajo "nacionalne Pandorine skrinjice" .

Slovenski portal Necenzurirano je v četrtek objavil neuradni diplomatski dokument, tako imenovani non-paper, o spreminjanju meja na Zahodnem Balkanu, o obstoju katerega se je v preteklih dneh ugibalo in je sprožal številne odzive, zlasti v regiji. Kdo ga je spisal, ni razvidno, del vsebine pa naj bi po informacijah portala nastal v Budimpešti. Mediji v BiH so poročali, da naj bi dokument slovenski premier Janez Janša posredoval v Bruselj, med drugim pa vključuje ideje o razdružitvi BiH. Večino Republike srbske bi glede na dokument priključili Srbiji, večinsko hrvaške kantone BiH pa Hrvaški. Dokument poleg tega predlaga združitev Kosova in Albanije.

Iz predsedstva BiH so v petek nato sporočili, da je Janša bošnjaškega člana predsedstva Šefika Džaferovića v telefonskem pogovoru obvestil, da non-paper, ki bi ga bilo mogoče povezati s slovensko vlado in bi vseboval spremembe meja ali spodkopavanje ozemeljske celovitosti BiH, ne obstaja. V kabinetu predsednika vlade so za STA medtem samo potrdili, da sta se premier Janša in Džaferović pogovarjala po telefonu. Glede vsebine pa so sporočili, da sta se "pogovarjala o pripravah na neformalni vrh EU o Zahodnem Balkanu v času slovenskega predsedovanja Svetu EU".

Danes je sicer potekala spletna novinarska konferenca Liberalne mreže jugovzhodne Evrope (LIBSEEN) glede domnevnega neuradnega dokumenta premierja Janše o Zahodnem Balkanu, na kateri so sodelovali predsednik LIBSEEN in nekdanji obrambni minister Roman Jakič, nekdanja hrvaška zunanja ministrica Vesna Pusić, član parlamentarne skupščine BiH Predrag Kojović ter nekdanji državni sekretar za zunanje zadeve Severne Makedonije Emil Kirjas.