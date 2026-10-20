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Mednarodno kazensko sodišče med finalisti za nagrado Saharova

Strasbourg, 20. 10. 2026 10.52 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA D.L.
ICC

Eden od treh finalistov za letošnjo nagrado Saharova, ki jo podeljuje Evropski parlament, je tudi Mednarodno kazensko sodišče (ICC) skupaj z uradniki, ki se soočajo s hudimi pritiski ZDA. V finalnem izboru so še zaprti vodja opozicije v Tanzaniji Tundu Lissu ter dvojčici Tarane in Romina Rahimi, predstavnici zatiranih protestnikov v Iranu.

Mednarodno kazensko sodišče
Mednarodno kazensko sodišče
FOTO: Shutterstock

Tri finaliste za letošnjo nagrado Saharova za svobodo misli so člani dveh pristojnih odborov Evropskega parlamenta izbrali v ponedeljek. Ob ICC, proti kateremu je Washington nedavno naznanil nove sankcije, so na seznamu tudi uradniki sodišča. ZDA so namreč do danes uvedle sankcije proti 17 osebam, med drugim proti slovenski sodnici Beti Hohler.

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V Washingtonu so 9. oktobra ob uvedbi novih sankcij opredelili ICC kot ustanovo, ki deluje zunaj svojih pristojnosti, in zagrozili, da bodo sodišče postopoma razgradili, če ne bo odpravilo praks, ki jih ZDA vidijo kot sporne. Do ukrepa je prišlo le nekaj ur po podelitvi Nobelove nagrade za mir nekdanji sodnici ICC Navi Pillay.

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ICC je bil ustanovljen na podlagi Rimskega statuta, ki je začel veljati leta 2002. Obravnava genocid, zločine proti človečnosti, vojne zločine in zločin agresije, če teh zločinov ne obravnavajo institucije v državah.

Ameriška vlada nasprotuje pristojnosti sodišča za pregon ameriških državljanov, vojakov in političnih voditeljev, prav tako tudi izraelskih državljanov – spor med ZDA in ICC je leta 2024 med drugim sprožil nalog za aretacijo izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja zaradi vojnih zločinov, povezanih z izraelsko vojaško operacijo v Gazi.

"Podpiramo ICC in njegove uradnike, zavezani smo k varovanju njegovega dela. Zaščita načel, na katerih temelji naš svet, je ključna za obrambo naše demokracije in naših vrednot," je dejal grški evroposlanec Janis Maniatis (S&D).

Poleg ICC je med finalisti še Tundu Lissu, vodja tanzanijske opozicijske stranke Chadema, ki so ga aprila lani aretirali. Zaradi domnevnega spodbujanja javnosti k bojkotu lanskih volitev mu grozi obsodba zaradi izdaje, kar bi lahko pomenilo smrtno kazen.

Iranski dvojčici, 21-letni Tarane in Romina Rahimi, pa sta bili obsojeni na smrt oziroma na 36 let zapora zaradi sodelovanja v protivladnih protestih.

Evropski parlament bo dobitnika nagrade Saharov razglasil v četrtek na plenarnem zasedanju. Nagrado podeljuje posameznikom ali organizacijam, ki so se posebej odlikovali v svojem zavzemanju za demokracijo in človekove pravice.

Lani sta jo prejela zaprta poljsko-beloruski novinar Andrzej Poczobut in novinarka Mzia Amaglobeli iz gruzijskega prodemokratičnega protestnega gibanja.

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