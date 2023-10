Mednarodno kazensko sodišče preiskuje vojne zločine Izraela in Hamasa

"Izraelu želim jasno sporočiti, da si mora prizadevati zagotoviti, da civilno prebivalstvo dobi osnovna živila, zdravila in anestetike," je novinarjem v Kairu dejal Khan, ki je pred tem obiskal mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo. Ob tem je omenil tudi katastrofalne humanitarne razmere na območju Gaze. "Videl sem tovornjake, polne blaga in humanitarne pomoči, ki so obtičali tam, kjer jih nihče ne potrebuje, obtičali so v Egiptu, obtičali so v Rafi," je dejal. Poudaril je, da morajo te zaloge nemudoma priti do civilistov v Gazi.