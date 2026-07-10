Mednarodno letališče na Floridi poimenovali po Trumpu

Med potniki letala Trump Force One, ki je v lasti družbe Trump Organization, je bil tudi predsednikov sin Eric Trump, ki je spremembo imena označil za zasluženo priznanje očetu. Družina Trump omenjeno letališče redno uporablja ob obiskih posestva Mar a Lago v Palm Beachu. Tudi cesta do rezidence družine Trump je bila letos preimenovana v Donald J. Trump Boulevard, poroča televizija ABC.
Spremembo imena letališča je omogočila zakonodaja, ki jo je podpisal floridski guverner Ron DeSantis. Po ocenah oblasti bo preimenovanje skupaj z novo grafično podobo, označbami in drugimi spremembami stalo do 5,5 milijona dolarjev oziroma okoli 4,8 milijona evrov. Oznaka letališča se bo 18. avgusta spremenila iz PBI v DJT.
Po Trumpu preimenovali tudi most, Belo hišo prenavljajo
V zvezni državi Tennessee so prav tako v četrtek slovesno preimenovali most na avtocesti v Donald J. Trump Bridge. Slovesnosti so se med drugim udeležili finančni minister Scott Bessent ter republikanska senatorja Marsha Blackburn in Bill Hagerty.
V Washingtonu medtem na željo Trumpa potekajo številni projekti prenove Bele hiše. Delavci trenutno odstranjujejo stare nanose barve s kamnitih stebrov na severni strani predsedniške rezidence. Zaradi del so stebre prekrili s posebnimi ponjavami z natisnjenimi podobami stebrov.
Bela hiša ni razkrila podrobnosti prenove niti njene vrednosti. Trump pa je dejal, da odstranjujejo približno 150 let stare nanose barve, da bi preprečili nadaljnje propadanje kamna, poroča televizija CBS.
Prenova stebrov je del širšega sklopa sprememb Bele hiše, ki vključuje tudi gradnjo nove plesne dvorane in helikopterske ploščadi na južni zelenici.
V ameriški prestolnici se nadaljuje tudi postopek za gradnjo približno 76 metrov visokega slavoloka v bližini spominskega mostu čez reko Potomac. Nacionalna komisija za načrtovanje prestolnice je v četrtek ponovno obravnavala projekt, čeprav strokovna služba komisije gradnjo načeloma podpira.
Po načrtih bi slavolok vključeval razgledno ploščad ter tri pozlačene kipe. Projektu nasprotujejo veteranske organizacije in zgodovinarji, ki opozarjajo, da bi slavolok posegel v zaščitene vedute med Lincolnovim spomenikom in pokopališčem Arlington.
Zvezno prizivno sodišče je medtem zavrnilo zahtevo Trumpa in vodstva Kennedyjevega centra za blokado sodne odločitve o odstranitvi Trumpovega imena s pročelja kulturnega centra. Sodišče je ocenilo, da vodstvo centra ni dokazalo nepopravljive škode zaradi odstranitve napisa, kot so to trdili Trumpovi odvetniki.
Zvezni sodnik je že maja razveljavil odločitev upravnega odbora pod Trumpovim nadzorom, da bi ustanovo nosila ime Trump-Kennedy Center, ter odpravil tudi sklep o njenem zaprtju zaradi prenove.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.