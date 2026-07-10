Mednarodno letališče na Floridi poimenovali po Trumpu

Med potniki letala Trump Force One, ki je v lasti družbe Trump Organization, je bil tudi predsednikov sin Eric Trump , ki je spremembo imena označil za zasluženo priznanje očetu. Družina Trump omenjeno letališče redno uporablja ob obiskih posestva Mar a Lago v Palm Beachu. Tudi cesta do rezidence družine Trump je bila letos preimenovana v Donald J. Trump Boulevard, poroča televizija ABC.

Trump Force One je prvo letalo, ki je na letališču pristalo po zamenjavi imena.

Trump Force One je prvo letalo, ki je na letališču pristalo po zamenjavi imena. Profimedia

Cesta do letališča, ki je poimenovano po predsedniku Donaldu Trumpu

Cesta do letališča, ki je poimenovano po predsedniku Donaldu Trumpu Profimedia

Cesta do letališča, ki je poimenovano po predsedniku Donaldu Trumpu

Cesta do letališča, ki je poimenovano po predsedniku Donaldu Trumpu Profimedia

Cesta do letališča, ki je poimenovano po predsedniku Donaldu Trumpu

Cesta do letališča, ki je poimenovano po predsedniku Donaldu Trumpu Profimedia

Spremembo imena letališča je omogočila zakonodaja, ki jo je podpisal floridski guverner Ron DeSantis . Po ocenah oblasti bo preimenovanje skupaj z novo grafično podobo, označbami in drugimi spremembami stalo do 5,5 milijona dolarjev oziroma okoli 4,8 milijona evrov. Oznaka letališča se bo 18. avgusta spremenila iz PBI v DJT.

V zvezni državi Tennessee so prav tako v četrtek slovesno preimenovali most na avtocesti v Donald J. Trump Bridge. Slovesnosti so se med drugim udeležili finančni minister Scott Bessent ter republikanska senatorja Marsha Blackburn in Bill Hagerty.

V Washingtonu medtem na željo Trumpa potekajo številni projekti prenove Bele hiše. Delavci trenutno odstranjujejo stare nanose barve s kamnitih stebrov na severni strani predsedniške rezidence. Zaradi del so stebre prekrili s posebnimi ponjavami z natisnjenimi podobami stebrov.

Bela hiša ni razkrila podrobnosti prenove niti njene vrednosti. Trump pa je dejal, da odstranjujejo približno 150 let stare nanose barve, da bi preprečili nadaljnje propadanje kamna, poroča televizija CBS.

Prenova stebrov je del širšega sklopa sprememb Bele hiše, ki vključuje tudi gradnjo nove plesne dvorane in helikopterske ploščadi na južni zelenici.