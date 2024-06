Medtem ko so se sprehajale, nanje padlo letalo

Hrvaški mediji so poročali o nesreči ultralahkega letala na Hvaru. Ultralahko letalo VL-3 je v petek nekaj po 14. uri na hrvaškem otoku Hvar zgrešilo pristajalno stezo na športnem letališču Stari Grad in zadelo tri mimoidoče, dve peški in kolesarko. Slednja je huje poškodovana, peški pa sta utrpeli lažje poškodbe. Lažje je poškodovana tudi kopilotka. 52-letnica, 62-letnica in 47-letnica so se v času, ko je pristajalo letalo, sprehajale ob makadamski cesti v bližini letališča.