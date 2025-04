Medtem ko so turisti plavali, je gliser eksplodiral

Turistični gliser je bil zasidran okoli 50 metrov od obale, ko je nenadoma eksplodiral. Posnetki prikazujejo čoln, ki so ga v celoti zajeli plameni, v zrak pa se vije gost, črn dim.

Po navedbah lokalnih oblasti je bila eksplozija posledica napake na motorju.

V trenutku, ko je eksplodiralo, so bili na krovu gliserja trije turisti, vodič, kapitan in še en član posadke, poroča The Bangkok Post. Vseh šest so prepeljali v bolnišnico. Turiste in vodiča so zadeli dečki motorja in jih poškodovali, medtem ko sta člana posadke utrpela opekline.

Večina turistov iz Rusije in Kazakstana se je medtem kopala v morju ob gliserju. Reševalci so jih prepeljali na otok.