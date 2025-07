'Prišel je trenutek', 'Zdaj še Gaza': med razdeljevanjem pomoči nov napad

Medtem ko si Izrael kljub premirju še vedno izmenjava ogenj z Iranom, izraelska vojska še vedno izvaja tudi napade na Gazo. V novem izraelskem napadu v bližini centra za razdeljevanje humanitarne pomoči v Gazi je po navedbah tamkajšnje civilne zaščite umrlo 21 ljudi, okoli 150 je ranjenih. Nemški kancler Friedrich Merz, vodja izraelske opozicije Jair Lapid in sorodniki izraelskih talcev, ki ostajajo ujeti v Gazi, menijo, da je po več kot letu in pol napočil čas za konec izraelske ofenzive v palestinski enklavi.

Izraelska vojska je skupino ljudi, ki je čakala v bližini centra za razdeljevanje humanitarne pomoči, napadla s streli in tankovskimi izstrelki, je za AFP povedal tiskovni predstavnik palestinske civilne zaščite. V napadu je bilo po njegovih navedbah ubitih 21 ljudi, okoli 150 pa ranjenih. Tiskovni predstavnik je še povedal, da je bilo v izraelskem zračnem napadu, ki je bil danes v jutranjih urah usmerjen v hišo v Gazi, ubitih pet ljudi, več pa jih je bilo ranjenih.

Stanje v bolnišnici po tem, ko je izraelska vojska napadla ljudi v bližini centra za razdeljevanje pomoči FOTO: Profimedia icon-expand

Po podatkih, ki jih je v soboto objavilo ministrstvo za zdravje na območju Gaze je bilo od konca maja v izraelskem obstreljevanju ubitih najmanj 450 ljudi, skoraj 3500 pa jih je bilo ranjenih, medtem ko so želeli prevzeti pomoč. Po navedbah reševalcev je bilo veliko teh žrtev v bližini lokacij, ki jih upravlja organizacija Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Njeno delovanje v Gazi so zaznamovali kaotični prizori. Agencije Združenih narodov in večje humanitarne organizacije so zavrnile sodelovanje z njo, saj jih skrbi, da služi izraelskim ciljem. Urad visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice je danes obsodil izraelske napade na ljudi, ki čakajo na humanitarno pomoč in jih označil za vojni zločin. "Izraelski mehanizem militarizirane humanitarne pomoči je v nasprotju z mednarodnimi standardi o razdeljevanju pomoči," so zapisali na uradu.

Napade je obsodil tudi vodja agencije ZN za palestinske begunce (UNRWA) Philippe Lazzarini. Mehanizme pomoči, ki delujejo na območju Gaze, je označil kot "smrtonosno past, ki stane več življenj, kot pa jih reši". Zavzel se je za to, da UNRWA ponovno pridobi dostop do palestinskega ozemlja ter začne razdeljevati pomoč. Ob tem je tudi posvaril pred propadom UNWRA. Do konca leta jim po njegovih navedbah primanjkuje finančnih sredstev v višini približno 200 milijonov ameriških dolarjev, trenutno pa imajo sredstev le še za dva mesca. Lazzarini je spomnil, da so ZDA kot najpomembnejši donator svojo podporo agenciji odpovedale že v začetku leta, denar pa je prenehala zagotavljati tudi Švedska. Izraelska vojska v zadnjih 12 dneh, odkar se spopada z Iranom, ni prenehala izvajati napadov na Gazo. Poleg tega Izrael v nasprotju z dogovorom o premirju še naprej zaseda del južnega Libanona, kjer prav tako v zadnjih tednih redno izvaja napade.

'Napočil je čas za konec izraelske ofenzive v palestinski enklavi'

Nemški kancler Friedrich Merz, vodja izraelske opozicije Jair Lapid in sorodniki izraelskih talcev, ki ostajajo ujeti v Gazi, so danes v luči prekinitve ognja med Izraelom in Iranom menili, da je po več kot letu in pol napočil čas tudi za konec izraelske ofenzive v palestinski enklavi. Merz je dejal, da je "prišel trenutek" za prekinitev ognja v Gazi, kjer izraelske sile nadaljujejo ofenzivo. Nemški kancler je v nagovoru v parlamentu sicer poudaril, da Nemčija še vedno podpira Izrael, ki ima "pravico braniti svoj obstoj in varnost svojih državljanov". Vendar pa si pridržuje tudi pravico kritičnega preizpraševanja izraelskih ciljev v Gazi. Merz je Izrael pozval tudi, naj zagotovi humano ravnanje z ljudmi v Gazi, zlasti z ženskami, otroki in starejšimi.