Medtem ko sta snemala prispevek o oboroženih ropih, sta bila tudi sama oropana

Ekipa, ki je prišla snemat prispevek, je tako ostala praznih rok, saj so jim roparji vzeli televizijsko kamero in druge osebne predmete.

"Približali so se jima z orožjem in ju oropali. V glavnem so bili to osebni predmeti, vzeli pa so tudi kamero," je za Chicago Tribune povedal Luis Godinez, podpredsednik oddelka za novice pri Univision Chicago. Par naj bi bil na ulici, ko so se mimo njih pripeljali trije moški v dveh avtih in jih napadli. Potem ko so uspešno vzeli vse dragocene predmete, so se odpeljali. Poškodovan ni bil nihče, policija pa še vedno išče roparje.

Univision Chicago sicer ni razkril imen novinarja in fotografa, da bi zaščitil njuno zasebnost. "Z njima je vse v redu in s tem se ukvarjamo skupaj kot ekipa," je dejal Godinez.