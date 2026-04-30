Meduze 'zavzele' Tržaški zaliv: ribiči obstali, turisti zaskrbljeni

Trst, 30. 04. 2026 09.32 pred 1 uro 3 min branja 8

Avtor:
Maja Pavlin
Meduze Tržaški zaliv (IL PICCOLO)

Po spletu se širijo prizori iz Tržaškega zaliva. Gladina je namreč prekrita s preprogo večjih in manjših meduz, ki so se očitno odločile zavzeti ta košček morja. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da bo pojav trajal še nekaj tednov, da pa sicer meduze ne predstavljajo nevarnosti za plavalce. Težave pa povzročajo lokalnim ribičem. Kako pa je v Sloveniji? Ali povečano število meduz opažajo tudi v naših vodah?

Meduza pri meduzi in le kje kakšen košček modrine. To so prizori, ki se zadnje dni širijo iz naše neposredne bližine. Meduze rodu Rhizostoma so namreč zavladale Tržaškemu zalivu ter s svojo prisotnostjo prisilile ribiče, da ostajajo v pristanišču, poročajo italijanski mediji.

Strokovnjakinja Valentina Tirelli je po poročanju italijanskega Rai Newsa dejala, da bodo meduze v njihovih vodah prisotne še nekaj tednov. "Težava ni v količini, temveč v pogostosti teh eksplozij meduz. Če so se te včasih pojavljale na vsakih 10 do 15 let, se zdaj na vsakih pet ali celo tri leta," je dejala. Pri tem imajo veliko vlogo naraščajoče temperature, tako glede podnebnih sprememb kot dvigovanja temperatur morja.

"Število meduz se vidno poveča, ko nastanejo ugodni pogoji, kot so toplejša voda, mirno morje, obilica hranil in tokovi, ki jih potiskajo proti obali." - Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko

Višje temperature pospešijo razvoj meduz in podaljšajo njihovo prisotnost; poleg tega mile zime spodbujajo preživetje tako polipov kot odraslih osebkov. Podobno preprogo meduz prek celotnega Tržaškega zaliva tako na površini kot v globini morja smo lahko opazili že leta 2021, ponovila pa se je tudi leta 2023.

Lokalni ribiči so opisali, da se meduze raztezajo tudi do 20 metrov globoko pod gladino. Njihovi čolni tako ta teden mirujejo v pristanišču. "80 ribiških čolnov od Milj do Gradeža ne more izpluti," je dejal regionalni direktor AGCI Guido Doz, ki pojasnjuje, da so njihove mreže ob takšnih razmerah neuporabne, saj se ob potopu napolnijo z meduzami, vitli pa jih ne morejo dvigniti.

Ribiči upajo, da jim bo na pomoč priskočila burja, a Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko opozarja, da bi lahko ta povzročila le še dodatne težave. Ne le, da bi veter pojav razširil proti jugu države, temveč bi lahko na površje spravil tudi tiste meduze, ki se skrivajo v globini morja.

Medtem invazija meduz skrbi tudi turistične delavce, vendar Tirellijeva miri, da bo pojav sčasoma izginil. "Meduze so morda šokantne, vendar je pomembno vedeti, da so sestavni del morskega ekosistema. Njihova prisotnost ne bi smela povzročati preplaha, četudi opozarja na pomembno dejstvo: postopno segrevanje morja, povezano s podnebnimi spremembami," je dodala.

'Zadnjih 15 ali 20 let standarden pojav tudi v Sloveniji'

Na Turistično-informacijskem centru Koper/Visit Koper so nam pojasnili, da so meduze, ki jih trenutno opažajo v Tržaškem zalivu pri naših zahodnih sosedih, sicer prisotne tudi v našem morju. V primerjavi z zadnjimi nekaj meseci jih zaznavajo nekoliko več, vendar posebnih odstopanj v primerjavi s preteklimi leti po njihovih ocenah ni.

"Zadnjih 15 ali 20 let je to standarden pojav pri nas," so pojasnili ter dodali, da meduze rodu Rhizostoma niso nevarne ljudem. V tem trenutku po njihovih besedah tudi na turizem nimajo vpliva, saj se sezona še ni zares začela; drugače bi bilo morda sredi poletja, saj nihče ne želi plavati med njimi. "Turisti so seveda presenečeni in se bojijo, a tu ne moremo nič," so dejali.

Drugače je z drugimi vrstami meduz, saj težave po njihovih opažanjih povzročajo predvsem naše domače vrste. Uhatim klobučnjakom, ki sicer niso nevarni, se je praktično nemogoče izogniti: "Tudi otroci se z njimi pogosto obmetavajo."

Nekoliko bolj nevarne pa so rjave meduze v velikosti rokometne žoge – kompasne meduze – ki ob dotiku opečejo. "Te so bolj nadležne, a manj pogoste od majhnih prozornih klobučnjakov," so dejali na Visit Koper.

tržaški zaliv meduze morje trst

KOMENTARJI8

JAZsemTI
30. 04. 2026 11.18
Mravlje in mehkužci bodo naslednji vladarji sveta, ko bo človek vse zapacal…
ap100
30. 04. 2026 10.56
v indoneziji jih sušijo potem pa uporabijo kot dodatek k rižu
Stajerc22
30. 04. 2026 10.39
Zato nikoli ne grem v Istro na morje...cela istra jih je polno...kaksno sezono manj, kaksno vec...unih sluzavcev vcasih tolko, da te zelo motijo med plavanjem....Kvarner in Dalmacija imasta boljse morje.
Slash
30. 04. 2026 10.25
Prjte raje na Tenerife ! Kdo pa se kopa v tej mlaki!
hales
30. 04. 2026 10.14
Za povrhu smo pa še ribe izlovili, ki se morda hranijo z njimi.
YouRangMyLord
30. 04. 2026 10.12
Škoda, da niso užitne kot lignji ali pa moli.
bandit1
30. 04. 2026 10.15
So pogojno užitne.
CorbaMorba
30. 04. 2026 10.24
Psi so užitini, pa imaš morda, ko to bereš, v trenutku peno na ustih.
