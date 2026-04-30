Meduze 'zavzele' Tržaški zaliv: ribiči obstali, turisti zaskrbljeni

Meduza pri meduzi in le kje kakšen košček modrine. To so prizori, ki se zadnje dni širijo iz naše neposredne bližine. Meduze rodu Rhizostoma so namreč zavladale Tržaškemu zalivu ter s svojo prisotnostjo prisilile ribiče, da ostajajo v pristanišču, poročajo italijanski mediji. Strokovnjakinja Valentina Tirelli je po poročanju italijanskega Rai Newsa dejala, da bodo meduze v njihovih vodah prisotne še nekaj tednov. "Težava ni v količini, temveč v pogostosti teh eksplozij meduz. Če so se te včasih pojavljale na vsakih 10 do 15 let, se zdaj na vsakih pet ali celo tri leta," je dejala. Pri tem imajo veliko vlogo naraščajoče temperature, tako glede podnebnih sprememb kot dvigovanja temperatur morja.

"Število meduz se vidno poveča, ko nastanejo ugodni pogoji, kot so toplejša voda, mirno morje, obilica hranil in tokovi, ki jih potiskajo proti obali." - Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko

Višje temperature pospešijo razvoj meduz in podaljšajo njihovo prisotnost; poleg tega mile zime spodbujajo preživetje tako polipov kot odraslih osebkov. Podobno preprogo meduz prek celotnega Tržaškega zaliva tako na površini kot v globini morja smo lahko opazili že leta 2021, ponovila pa se je tudi leta 2023. Lokalni ribiči so opisali, da se meduze raztezajo tudi do 20 metrov globoko pod gladino. Njihovi čolni tako ta teden mirujejo v pristanišču. "80 ribiških čolnov od Milj do Gradeža ne more izpluti," je dejal regionalni direktor AGCI Guido Doz, ki pojasnjuje, da so njihove mreže ob takšnih razmerah neuporabne, saj se ob potopu napolnijo z meduzami, vitli pa jih ne morejo dvigniti.

Ribiči upajo, da jim bo na pomoč priskočila burja, a Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko opozarja, da bi lahko ta povzročila le še dodatne težave. Ne le, da bi veter pojav razširil proti jugu države, temveč bi lahko na površje spravil tudi tiste meduze, ki se skrivajo v globini morja. Medtem invazija meduz skrbi tudi turistične delavce, vendar Tirellijeva miri, da bo pojav sčasoma izginil. "Meduze so morda šokantne, vendar je pomembno vedeti, da so sestavni del morskega ekosistema. Njihova prisotnost ne bi smela povzročati preplaha, četudi opozarja na pomembno dejstvo: postopno segrevanje morja, povezano s podnebnimi spremembami," je dodala.

'Zadnjih 15 ali 20 let standarden pojav tudi v Sloveniji'

Na Turistično-informacijskem centru Koper/Visit Koper so nam pojasnili, da so meduze, ki jih trenutno opažajo v Tržaškem zalivu pri naših zahodnih sosedih, sicer prisotne tudi v našem morju. V primerjavi z zadnjimi nekaj meseci jih zaznavajo nekoliko več, vendar posebnih odstopanj v primerjavi s preteklimi leti po njihovih ocenah ni.