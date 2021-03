Medved kar sedem minut sledil smučarjem

Romunske bele strmine so tudi tokrat poskrbele za zanimiv incident, ki so ga ujele tudi kamere. Rjavi medved je nekaj časa sledil smučarjem, tudi inštruktorju, ki je dogodek posnel, jasno pa je bilo, da se ljudi ne boji. Medved je po dolgih minutah, kričanju ljudi in metanju snega vanj le obupal.

Medved je smučarje zasledoval na smučišču v kraju Predeal (okrožje Brasov). Nekaj minut je tekel za smučarjem, ki je zaman upal, da se bo žival utrudila in dirko opustila. Zver se je sredi smučišča zadrževala kar nekaj časa, strokovnjaki pa domnevajo, da je vajena človeške prisotnosti in je upala, da bo dobila hrano. Nato se je inštruktor smučanja, ki je medveda posnel, odpravil v dolino, kjer so ga čakali učenci. Medved mu je sledil in skupaj sta prehodila dobršen del proge.