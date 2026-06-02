Medved med 'pohodom' po mestu napadel štiri osebe

Medveda so danes najprej opazili v tovarni z avtomobilskimi deli, poročanje japonskega časopisa Yomiuri Shimbun povzema francoska tiskovna agencija AFP. Delavci so v klicu policiji poročali, da je ugriznil zaposlene.

Medved je medtem nadaljeval svoj "pohod" in ranil še dve osebi, eno v stanovanjskem naselju in eno v prostorih bližnjega proizvajalca elektronske opreme, kjer naj bi zatem tudi ostal. Časnik še navaja, da je bila ena oseba huje poškodovana, trije so utrpeli lažje poškodbe.

Posnetek nadzorne kamere prikazuje črnega medveda, ki lovi enega od zaposlenih v tovarni.