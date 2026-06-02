Medved med 'pohodom' po mestu napadel štiri osebe

Medveda so danes najprej opazili v tovarni z avtomobilskimi deli, poročanje japonskega časopisa Yomiuri Shimbun povzema francoska tiskovna agencija AFP. Delavci so v klicu policiji poročali, da je ugriznil zaposlene.
Medved je medtem nadaljeval svoj "pohod" in ranil še dve osebi, eno v stanovanjskem naselju in eno v prostorih bližnjega proizvajalca elektronske opreme, kjer naj bi zatem tudi ostal. Časnik še navaja, da je bila ena oseba huje poškodovana, trije so utrpeli lažje poškodbe.
Posnetek nadzorne kamere prikazuje črnega medveda, ki lovi enega od zaposlenih v tovarni.
Medveda do zdaj še niso ujeli, policija pa je obkolila kompleks, v katerem naj bi se nahajal. Zaprti sta tudi dve bližnji šoli, prebivalce okoliša pa so pozvali, naj ostanejo doma.
Rekordna opažanja
Tudi letos so v deželi vzhajajočega sonca poročali o rekordnih opažanjih v obdobju, ko se medvedi prebujajo iz zimskega spanca. Aprila je po podatkih ministrstva za okolje v napadih medvedov umrla ena oseba, pet jih je bilo ranjenih.
Lani je bilo po državi veliko primerov, ko so medvedi vstopali v hiše, se potikali okoli šol, trgovskih centrov in termalnih zdravilišč. Letos so medvede opazili tudi na obrobju prestolnice Tokio.
