Tujina

Medved med 'pohodom' po mestu napadel štiri osebe

Fukushima, 02. 06. 2026 13.54 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
STA M.S.
Medved na Japonskem

V dveh tovarnah in v stanovanjskem naselju v mestu Fukušima na Japonskem je medved napadel in ranil štiri ljudi, je sporočila tamkajšnja policija. Na Japonskem v zadnjih tednih znova opažajo vse več medvedov, saj se živali prebujajo iz zimskega spanca.

Medveda so danes najprej opazili v tovarni z avtomobilskimi deli, poročanje japonskega časopisa Yomiuri Shimbun povzema francoska tiskovna agencija AFP. Delavci so v klicu policiji poročali, da je ugriznil zaposlene.

Medved je medtem nadaljeval svoj "pohod" in ranil še dve osebi, eno v stanovanjskem naselju in eno v prostorih bližnjega proizvajalca elektronske opreme, kjer naj bi zatem tudi ostal. Časnik še navaja, da je bila ena oseba huje poškodovana, trije so utrpeli lažje poškodbe.

Posnetek nadzorne kamere prikazuje črnega medveda, ki lovi enega od zaposlenih v tovarni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Medveda do zdaj še niso ujeli, policija pa je obkolila kompleks, v katerem naj bi se nahajal. Zaprti sta tudi dve bližnji šoli, prebivalce okoliša pa so pozvali, naj ostanejo doma.

Rekordna opažanja

Tudi letos so v deželi vzhajajočega sonca poročali o rekordnih opažanjih v obdobju, ko se medvedi prebujajo iz zimskega spanca. Aprila je po podatkih ministrstva za okolje v napadih medvedov umrla ena oseba, pet jih je bilo ranjenih.

Lani je bilo po državi veliko primerov, ko so medvedi vstopali v hiše, se potikali okoli šol, trgovskih centrov in termalnih zdravilišč. Letos so medvede opazili tudi na obrobju prestolnice Tokio.

japonska medved napad

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
02. 06. 2026 14.39
pa dobr no kot da lovimo čarovnice
Odgovori
+1
1 0
Bolfenk2
02. 06. 2026 14.22
Kje so dobri stari časi, ko so naše meje pred divjaki branili oboroženi vojaki graničarji, obiskovalce gozdov pred zvermi pa branili oboroženi lovci. Pa dobri stari časi, ko je miličnik imel takšna pooblastila, da so se ga barabe bale. Danes so vsi navedeni zaščiteni, pošteni državljani pa ogroženi.
Odgovori
+8
9 1
Razumnež
02. 06. 2026 14.22
Deluje mi pa kot da se je želel igrati...
Odgovori
+0
2 2
Ana desetnica
02. 06. 2026 14.16
Verjetno si naši medvedje dopisujejo z japonskimi. Sicer pa medved ni kriv, če jim ne znamo preprečiti dostopa do mest in vasi.
Odgovori
+2
3 1
dracon
02. 06. 2026 14.40
Znamo, moji predniki so zelo uspešno in okusno zanje reševali vse težave z zvermi. Problem je ker mestni učijo ljudi, ki živijo V naravi in OD narave, kako naj pravilno to počno. Ko pride pa pred tvoj blok se spomni, da ni kriva zver, ampak ti, ker ji ne znaš lepo povedati, da tam nima kaj iskati. Predlagam, da ji daš brošuro z zemljevidom.
Odgovori
+0
1 1
bohinj je zakon
02. 06. 2026 14.12
Ne vem.....naši predniki so znali kako z medvedi in podobnimi divjimi živalmi. Po kratkem postopku. Zdaj več ne znamo?
Odgovori
+1
4 3
Mosquito
02. 06. 2026 15.01
Zato so tvoji predniki najverjetneje bili alkoloholiki in mlatili doma vse kar je mimo prišlo 😉
Odgovori
0 0
