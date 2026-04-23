Medved na Poljskem ubil žensko

Ko so reševalci gorske reševalne službe, policija in gasilci prispeli na težko dostopen kraj nesreče, so našli hudo poškodovano žensko, vendar je niso mogli več rešiti. Kmalu po njihovem prihodu je podlegla poškodbam, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poljska televizija TVP je poročala, da je ženska s sinom v gozdu iskala odvržena rogovja jelenov. Med iskanjem sta se ločila. Ko jo je kasneje sin začel iskati, pa jo je našel hudo poškodovano.