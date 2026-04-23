Tujina

Medved na Poljskem ubil žensko

Varšava, 23. 04. 2026 17.36 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M. STA
Medved

Na jugovzhodu Poljske je rjavi medved napadel 58-letno žensko, ki je umrla za posledicami poškodb, je sporočila policija. Medved jo je napadel v odročnem delu gozda blizu vasi Plonna, pomoč pa je poklical njen sin.

Ko so reševalci gorske reševalne službe, policija in gasilci prispeli na težko dostopen kraj nesreče, so našli hudo poškodovano žensko, vendar je niso mogli več rešiti. Kmalu po njihovem prihodu je podlegla poškodbam, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poljska televizija TVP je poročala, da je ženska s sinom v gozdu iskala odvržena rogovja jelenov. Med iskanjem sta se ločila. Ko jo je kasneje sin začel iskati, pa jo je našel hudo poškodovano.

Rjavi medved
Rjavi medved
FOTO: Bobo

Policija je pozvala prebivalce vasi, ki leži v Podkarpatski regiji, naj zaenkrat ne zapuščajo svojih domov.

Po podatkih iz leta 2024 na Poljskem živi okoli 100 rjavih medvedov, velika večina prav v gorovju Bieszczady, kjer se je zgodil današnji napad. So pa njihovi smrtonosni napadi izredno redki. Po podatkih lokalnih medijev se je zadnji zgodil leta 2014, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz ene krize v drugo? Evakuirane Afganistance hočejo preseliti v DR Kongo

bibaleze
Portal
Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Kaj obleči za krst, obhajilo ali birmo?
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
Samo uro stran: idealen pobeg za mamo in hčer
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost
zadovoljna
Portal
Izgubila ogromno kilogramov, danes je videti tako
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Dnevni horoskop: Ovni bodo pogumni, ribam zmanjkuje motivacije
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Sam na drug konec sveta: strah ali najboljša odločitev v življenju?
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
Zato slovensko igralko kličejo Pehta
vizita
Portal
Ali lahko priljubljena začimba res pomaga srcu?
Kateri raki se največkrat odkrijejo prepozno
Kateri raki se največkrat odkrijejo prepozno
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Če imate napihnjen trebuh, tega ne smete ignorirati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
Sadje, ki ga ne bi smeli jesti zvečer, če želite shujšati
cekin
Portal
Če razmišljate o prihodnosti, boste prej ali slej naleteli na ta račun
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Eva Longoria: Vsak najstnik bi moral vsaj enkrat delati v fast foodu
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
Koliko bi zaslužili kot blagajnik v Nemčiji? Plače so presenetljivo visoke
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
V treh mesecih izginilo več kot 20.000 kripto milijonarjev
moskisvet
Portal
Umrl priljubljeni televizijski obraz
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Ali veste, koliko časa je bencin uporaben? Večina ga shranjuje napačno
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Prepoznate to balkansko divo? Tako je bila pevka videti pred 30 leti
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
Nenavadne sanje o goloti – veste, kaj pomenijo?
dominvrt
Portal
Kako pravilno posaditi in negovati čudovite frezije?
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Tako bo terasa brezhibno čista z le dvema sestavinama
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Pomembno obvestilo za ljubitelje Delovne akcije
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
Vreme do konca poletja: suh april, moker maj in vroče poletje – kaj čaka vaš vrt?
okusno
Portal
Šparglji: 3 preprosti recepti, ki vedno uspejo
Hitra sladica brez peke za tople dni
Hitra sladica brez peke za tople dni
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Trik, ki bo vašo najljubšo pijačo spremenil v poletni hit
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusno družinsko kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
voyo
Portal
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
