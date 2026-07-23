Medved obtičal na daljnovodu

Kljub hitremu odzivu je bilo medveda na žalost nemogoče rešiti. Strokovnjaki so ocenili, da bi uspavanje medveda na takšni višini najverjetneje povzročilo njegov smrtonosni padec.

Še preden so našli varen način, kako žival spraviti na tla, je medved prišel v stik z vodniki pod napetostjo, doživel električni udar in poginil na kraju dogodka.