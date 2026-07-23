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Medved obtičal na daljnovodu

Santa Fe, 23. 07. 2026 13.17 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Medved obtičal na daljnovodu

Nenavaden prizor so mimoidoči opazili v bližini kraja Gladstone, približno 270 kilometrov vzhodno od Santa Feja v ameriški zvezni državi Nova Mehika. Družina, ki ga je opazila, je nemudoma poklicala reševalne službe. Njegovo reševanje pa se je žal končalo tragično.

Kljub hitremu odzivu je bilo medveda na žalost nemogoče rešiti. Strokovnjaki so ocenili, da bi uspavanje medveda na takšni višini najverjetneje povzročilo njegov smrtonosni padec.

Še preden so našli varen način, kako žival spraviti na tla, je medved prišel v stik z vodniki pod napetostjo, doživel električni udar in poginil na kraju dogodka.

Medved obtičal na daljnovodu
Medved obtičal na daljnovodu
FOTO: Youtube (posnetek zaslona)

Zakaj medvedi plezajo na stebre?

Strokovnjaki pojasnjujejo, da medvedi daljnovodne stebre pogosto zamenjajo za drevesa. Na njih splezajo predvsem takrat, ko bežijo pred nevarnostjo.

Hrup prometa, lajanje psov ali nenadna bližina ljudi lahko medveda prestrašijo, zato išče zatočišče na najbližjem visokem objektu.

Plezanje pa ni vedno povezano le z begom. Medvedi drevesa in podobne objekte uporabljajo tudi za sporazumevanje. S praskanjem, grizenjem in drgnjenjem puščajo sledi, s katerimi označujejo svoj teritorij ter drugim medvedom sporočajo svojo prisotnost, položaj v populaciji in pripravljenost na parjenje.

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