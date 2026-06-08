Medved ohromil japonsko mesto, zaprli vse šole

Prebivalci Utsunomiye, mesta s približno pol milijona prebivalci, ki leži okoli 100 kilometrov severno od Tokia, so zaskrbljeni. Na jutranjih sprehodih, na poti v službo, jim lahko namreč nenadno prekriža pot velik črn medved. Nazadnje je bil opažen v industrijski coni, približno dva kilometra od mestnega središča. Mestne oblasti prebivalce pozivajo, naj imajo vrata in okna zaklenjena, naj se medvedu ne približujejo, če ga opazijo, pa naj poiščejo zavetje v najbližji stavbi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Medtem policija in lokalno lovsko združenje nadaljujeta iskanje živali, piše Guardian. Letos so na Japonskem zabeležili rekordnih 50.000 opažanj medvedov, največ na severovzhodu države, vendar običajno ne tako blizu prestolnice. Prejšnji mesec je ruski pohodnik utrpel poškodbe v napadu medveda v Okutami na skrajnem zahodnem robu metropolitanskega območja, kmalu zatem pa se je medved pojavil tudi v mestu Hachioji. Prejšnji teden je medved v Fukušimi vstopil v pisarne nekega podjetja in poškodoval zaposlenega, pred tem pa poškodoval še štiri ljudi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke