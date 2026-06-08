Medved ohromil japonsko mesto, zaprli vse šole

Prebivalci Utsunomiye, mesta s približno pol milijona prebivalci, ki leži okoli 100 kilometrov severno od Tokia, so zaskrbljeni. Na jutranjih sprehodih, na poti v službo, jim lahko namreč nenadno prekriža pot velik črn medved.
Nazadnje je bil opažen v industrijski coni, približno dva kilometra od mestnega središča. Mestne oblasti prebivalce pozivajo, naj imajo vrata in okna zaklenjena, naj se medvedu ne približujejo, če ga opazijo, pa naj poiščejo zavetje v najbližji stavbi.
Medtem policija in lokalno lovsko združenje nadaljujeta iskanje živali, piše Guardian.
Letos so na Japonskem zabeležili rekordnih 50.000 opažanj medvedov, največ na severovzhodu države, vendar običajno ne tako blizu prestolnice. Prejšnji mesec je ruski pohodnik utrpel poškodbe v napadu medveda v Okutami na skrajnem zahodnem robu metropolitanskega območja, kmalu zatem pa se je medved pojavil tudi v mestu Hachioji.
Prejšnji teden je medved v Fukušimi vstopil v pisarne nekega podjetja in poškodoval zaposlenega, pred tem pa poškodoval še štiri ljudi.
Število napadov medvedov na Japonskem se v zadnjih letih povečuje. V letu do marca so zabeležili rekordno število smrtnih žrtev in poškodb. Lokalne oblasti zato preizkušajo različne ukrepe, med drugim tudi nadzorne kamere, povezane z umetno inteligenco, da bi spremljale gibanje medvedov.
Natančno število medvedov ni znano, ocenjuje pa se, da na glavnem japonskem otoku Honšu živi med 12.000 in 42.000 azijskih črnih medvedov. Domnevajo, da se je njihovo število povečalo skladno z rastjo opažanj. Ti medvedi lahko zrastejo do 1,5 metra v dolžino in tehtajo do 120 kilogramov.
Večji rjavi medvedi živijo izključno na severnem otoku Hokaido. Samci v povprečju dosežejo dolžino okoli dveh metrov in lahko tehtajo do 400 kilogramov. Ocenjujejo, da jih je približno 12.000.
Razlog, da se odpravijo v mesto, je verjetno pomanjkanje hrane.
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