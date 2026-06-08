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Medved ohromil japonsko mesto, zaprli vse šole

Utsonimiya, 08. 06. 2026 08.34 pred 54 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.V.
Črni medved

V Utsunomiyi na Japonskem se je zaprlo vseh 94 osnovnih in srednjih šol. Razlog? Po mestnih parkih se potika medved in ga ni strah pristopiti k ljudem. Tekel je pred dvema mladeničema, opažen je bil tudi pri stanovanjskih naseljih, nato pa še v industrijski coni.

Prebivalci Utsunomiye, mesta s približno pol milijona prebivalci, ki leži okoli 100 kilometrov severno od Tokia, so zaskrbljeni. Na jutranjih sprehodih, na poti v službo, jim lahko namreč nenadno prekriža pot velik črn medved.

Nazadnje je bil opažen v industrijski coni, približno dva kilometra od mestnega središča. Mestne oblasti prebivalce pozivajo, naj imajo vrata in okna zaklenjena, naj se medvedu ne približujejo, če ga opazijo, pa naj poiščejo zavetje v najbližji stavbi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Medtem policija in lokalno lovsko združenje nadaljujeta iskanje živali, piše Guardian.

Letos so na Japonskem zabeležili rekordnih 50.000 opažanj medvedov, največ na severovzhodu države, vendar običajno ne tako blizu prestolnice. Prejšnji mesec je ruski pohodnik utrpel poškodbe v napadu medveda v Okutami na skrajnem zahodnem robu metropolitanskega območja, kmalu zatem pa se je medved pojavil tudi v mestu Hachioji.

Prejšnji teden je medved v Fukušimi vstopil v pisarne nekega podjetja in poškodoval zaposlenega, pred tem pa poškodoval še štiri ljudi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Število napadov medvedov na Japonskem se v zadnjih letih povečuje. V letu do marca so zabeležili rekordno število smrtnih žrtev in poškodb. Lokalne oblasti zato preizkušajo različne ukrepe, med drugim tudi nadzorne kamere, povezane z umetno inteligenco, da bi spremljale gibanje medvedov.

Natančno število medvedov ni znano, ocenjuje pa se, da na glavnem japonskem otoku Honšu živi med 12.000 in 42.000 azijskih črnih medvedov. Domnevajo, da se je njihovo število povečalo skladno z rastjo opažanj. Ti medvedi lahko zrastejo do 1,5 metra v dolžino in tehtajo do 120 kilogramov.

Večji rjavi medvedi živijo izključno na severnem otoku Hokaido. Samci v povprečju dosežejo dolžino okoli dveh metrov in lahko tehtajo do 400 kilogramov. Ocenjujejo, da jih je približno 12.000.

Razlog, da se odpravijo v mesto, je verjetno pomanjkanje hrane.

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KOMENTARJI1

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Animal_Pump
08. 06. 2026 10.05
Ja treba se je naučit sobivat z njimi. Če te napade...ne beži....sprijazni se, da je to tako. Pa da se ne bi slucajno kdo branil...ce ze to zgodi. Medved je bi prej tukaj kot ti. Tako pravijo. Yeah right. Če bi naši predniki tako samouničevalno razmišljali...nas ne bi blo tukaj.
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oježeš
08. 06. 2026 09.51
A ni še nihče napisal, da medved nima kaj iskati v urbanih naseljih?
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0 0
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