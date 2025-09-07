Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Medved, ki je pojedel preveč sadja, postal viralni pacient

Istanbul, 07. 09. 2025 18.59 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
16

Na spletu je zaokrožil nenavaden primer iz Turčije - skoraj 100 kilogramov težkega medveda so veterinarji naložili na nosila in ga peljali na magnetno resonanco. Kosmatinec z imenom Okan si je namreč pokvaril želodec, ker je pojedel preveč sadja.

Okan je pristal na veterinarski fakulteti Univerze v Istanbulu, kjer so ga temeljito pregledali. "Našega medveda Okana so sprejeli z bolečinami v trebuhu. Naš veterinar je takoj opazil občutljivost v želodčnem predelu, zato smo ga poslali na CT," je za CNN pojasnil Burak Memiolu, predsednik uprave parka Kompleksa za naravo in življenje v Istanbulu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slika in krvni testi niso pokazali večjih težav, zato so ga po okrevanju hitro vrnili v naravni park. Tam zdaj uživa v bazenu in spet razveseljuje obiskovalce.

Medved pa očitno ni prvič pretiraval s sladkimi prigrizki, podobno se mu je namreč zgodilo že pred tremi leti. Takrat je tudi dobil svoje ime. "Ko je naš novi sodelavec odpeljal medveda na zdravljenje, ni vedel, kako mu je ime, zato je kar rekel: Ime mu je Okan, kot meni.' In tako je medved postal Okan," se po poročanju CNN spominja Memiolu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaposleni v parku mu zdaj skrbno prilagajajo njegovo prehrano, da se prebavne težave ne bi ponovile. Okan tako poleti uživa v sezonskem sadju in zelenjavi, pozimi pa v ribah in medu.

prebavne težave medved preiskava
Naslednji članek

Noč groze na Dinari, planince napadli poldivji konji

SORODNI ČLANKI

Moški, ki naj bi ga napadel medved, pravzaprav žrtev lastnega sina

Mali bevskajoči pomeranček iz hiše pregnal črnega medveda

Hrvaški snemalec iz oči v oči z medvedom v Senju

Še eno srečanje z medvedom: na Idrijskem se je zver zapodila proti sprehajalcu

Medvedko Gaio, ki je v Alpah ubila tekača, preselili v medvedji park

Gozd ni živalski vrt in to ne sme postati

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
07. 09. 2025 20.58
Medved na MRI takoj na vrsti! Klelele pa čakamo na MRI eno leto
ODGOVORI
0 0
odpisani zasedli vlado
07. 09. 2025 20.57
Celo turki cenijo in spoštujejo medvede v sloveniji bi jih pa mrhovinarji radi pokončali.
ODGOVORI
0 0
blekk
07. 09. 2025 20.42
Očitno, ker ni na mesni dieti... Vegetarijanstvo ne učinkuje
ODGOVORI
0 0
oježeš
07. 09. 2025 20.31
+3
Še dobro, da ni potreboval napotnice, potem bi čakal najmanj eno leto na pregled.
ODGOVORI
3 0
MucaNeGrize
07. 09. 2025 20.05
+0
medved sicer zimsko zalogo ustvari s preko 80 % gozdnih sadežev...
ODGOVORI
1 1
Bananistanec
07. 09. 2025 20.00
+3
Strokoven izraz za napenjanje je po novem pokvarjen želodec, zanima me kako poteka servis
ODGOVORI
3 0
MucaNeGrize
07. 09. 2025 20.46
popravi se cev , ki vodi iz želodca do ventila pri izstopu in doda sredstvo za čiščenje plinov....EGR IN DPF ...nista potrebna
ODGOVORI
0 0
asdfghjklč
07. 09. 2025 19.55
+0
no, to pomeni, da sadje ni preveč zdravo ...
ODGOVORI
2 2
Oliguma
07. 09. 2025 19.48
+5
No vidiš..v Turčiji medved dobi takoj magnetno resonanco v slo.pa čakaš pol leta.
ODGOVORI
6 1
Quatflow
07. 09. 2025 20.00
+1
Pri nas tudi ni veterinarja za divje živali
ODGOVORI
1 0
MucaNeGrize
07. 09. 2025 20.04
-1
zato ker ti ni ime Okan
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215