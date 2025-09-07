Medved, ki je pojedel preveč sadja, postal viralni pacient

Okan je pristal na veterinarski fakulteti Univerze v Istanbulu, kjer so ga temeljito pregledali. "Našega medveda Okana so sprejeli z bolečinami v trebuhu. Naš veterinar je takoj opazil občutljivost v želodčnem predelu, zato smo ga poslali na CT," je za CNN pojasnil Burak Memiolu , predsednik uprave parka Kompleksa za naravo in življenje v Istanbulu.

Slika in krvni testi niso pokazali večjih težav, zato so ga po okrevanju hitro vrnili v naravni park. Tam zdaj uživa v bazenu in spet razveseljuje obiskovalce.

Medved pa očitno ni prvič pretiraval s sladkimi prigrizki, podobno se mu je namreč zgodilo že pred tremi leti. Takrat je tudi dobil svoje ime. "Ko je naš novi sodelavec odpeljal medveda na zdravljenje, ni vedel, kako mu je ime, zato je kar rekel: Ime mu je Okan, kot meni.' In tako je medved postal Okan," se po poročanju CNN spominja Memiolu.