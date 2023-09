Medved prekinil družinski piknik in si privoščil kosilo

Piknik mehiške družine je prekinil lačen črni medved, ki se je povzpel na mizo in si privoščil njihovo kosilo. Kot je razvidno s posnetka, sta mati in sin mirno sedela na klopi, medved pa se ni pustil zmotiti. Ko se je najedel, je skočil z mize in se umaknil, pri tem pa ni nikogar poškodoval.

Posnetek je nastal v ekološkem parku Chipinque v mehiški zvezni državi Nuevo León. V trenutku je postal viralen na družbenem omrežju TikTok, ogledalo si ga je že več kot 10 milijonov ljudi. Medved si je privoščil mehiške tacose in enchilade, medtem ko sta na klopi, oddaljena le nekaj centimetrov, sedela prestrašena mati in sin. Ženska je zakrila otrokov obraz, da bi preprečila kakršno koli reakcijo, ki bi lahko vznemirila medveda. Na spletni strani parka so opozorili obiskovalce, da se je v zadnjem času število srečanj s črnimi medvedi na območju mesta Monterrey povečalo. Medvedi, ki iščejo hrano, se sprehajajo po parkih, soseskah in ulicah, kar povečuje tveganje tako za ljudi kot za živali.