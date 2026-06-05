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Medved sam odprl okno in znova pobegnil policiji

Fukušima, 05. 06. 2026 11.23 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.S.
Pobegli medved

Na Japonskem še vedno iščejo medveda, ki je v Fukušimi napadel štiri ljudi. Žival se je po napadu zatekla v tovarno, vsem poskusom ujetja pa se je do zdaj spretno izognila. Medved je v sredo sam odprl okno in pobegnil iz objekta, ki ga je obkolila policija. "Ocenjujemo, da je izjemno inteligenten," je povedal tamkajšnji župan Juki Baba.

Medved je v torek zvečer vstopil v tovarno jekla v Fukušimi in napadel štiri delavce, nato pa se je zatekel v bližnji obrat za proizvodnjo elektronike.

Pristojni so ga sprva skušali imobilizirati s pomirjevalom, a so bili pri poskusu neuspešni. Tudi pasti s hrano so se izkazale za neučinkovite, saj je medved pojedel sadne in medene vabe, ne da bi se ujel v past. V sredo zvečer so nato ugasnili luči v tovarni, da bi ga lažje ujeli, a je medved sam odprl okno in pobegnil. Pred tem so ga videli, kako si je s tacami sam odprl pipo in pil vodo.

Oblasti so sicer policiji odobrile, da lahko na medveda strelja, a so se tega vzdržali, saj so v tovarni vnetljivi materiali, poroča BBC.

Včeraj se je iskanje nadaljevalo, žival so iskali tudi s pomočjo dronov. Bližnje šole so medtem organizirale pouk na daljavo.

Tudi letos v deželi vzhajajočega sonca poročajo o rekordnih opažanjih v obdobju, ko se medvedi prebujajo iz zimskega spanca. Aprila je po podatkih ministrstva za okolje v napadih medvedov umrla ena oseba, pet jih je bilo ranjenih.

Lani je bilo po državi veliko primerov, ko so medvedi vstopali v hiše, se potikali okoli šol, trgovskih centrov in termalnih zdravilišč. Letos so medvede opazili tudi na obrobju prestolnice Tokio.

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Juzles Iters
05. 06. 2026 12.22
"Medved je v sredo sam odprl okno in pobegnil iz objekta,..." - Drugič bo prišel s ključi, da mu ne bo treba skakati skozi okno s šestega nadstropja. Sicer se vidi, da je še mlad in igriv, ter da ne gre za napad, temveč za igro in radovednost...
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