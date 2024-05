Medved se je pohodniku priplazil za hrbet in ga zasledoval več minut

Italijanske oblasti bodo skušale zdaj ugotoviti, za katerega medveda natančno gre in ali so ga morda v preteklosti že opazili. So pa prve preiskave že potrdile pohodnikovo zgodbo.

Lani so že poročali o podobnem dogodku, ki pa je imel veliko bolj tragičen konec. Na tem območju je namreč medvedka napadla in ubila 26-letnega tekača. Primer je v Italiji sprožil razpravo o sobivanju medveda in človeka, medvedko Gaio pa so kasneje ujeli ter odredili njeno usmrtitev.

Ukaz o usmrtitvi je sprejel regionalni predsednik Maurizio Fugatti, a aktivisti za pravice živali so mu odločno nasprotovali. Primer so pripeljali celo na sodišče ter naposled uspeli, da Gaie niso ubili, temveč so jo namestili v ograjen prostor.

Prav v regijo Trentino so sicer naselili tudi medvede iz Slovenije. Že leta 2014 je samica rjavega medveda (poimenovali so jo Daniza) poškodovala moškega, ki je na istem območju nabiral gobe. Medvedka, ki so jo leta 2000 pripeljali iz Slovenije, je poginila, ko so ji med poskusom ujetja dali anestetik.