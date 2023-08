Medved v kitajskem živalskem vrtu mahal obiskovalcem. 'To ni človek v kostumu'

Na spletu so se pojavili novi posnetki medveda v kitajskem živalskem vrtu, ki je med uporabniki spleta sprožil burno debato, ali gre nemara le za v kostum oblečenega človeka. Tokrat se je žival dvignila na zadnje tace in obiskovalcem pomahala. Medtem ko strokovnjaki trdijo, da gre le za sončnega medveda in nikakor ne za kostum, pa so se številni odločili, da bodo ugibanja preverili na lastne oči. V živalski vrt se tako že vse od prvega posnetka zgrinjajo trume obiskovalcev.

Medved, ki je poskrbel za precej vroče krvi med uporabniki spleta, znova razburja. V novem posnetku se je namreč sončni medved v kitajskem živalskem vrtu Hangdžov znova postavil na zadnje tace, vendar pa se za razliko od prvega posnetka v svoje obiskovalce ni le strmel. Žival se je namreč odločila, da bo svojim občudovalcem tokrat tudi pomahala. Prve špekulacije, da v ogradi živalskega vrta v resnici ni sončni medved, temveč le v medveda preoblečen človek, so se pojavile že po prvem posnetku. Takrat je kitajski živalski vrt izdal izjavo, v kateri so zanikali ugibanja o preobleki, poroča The Independent. "Nekateri ljudje mislijo, da se v meni skriva oseba. Zdi se, da me ne razumejo prav dobro," so v zapisu skozi oči štiriletne medvedke Angele sporočili na družbenem omrežju.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

V sporočilu so opisali tudi karakteristike sončnih medvedov, ki da so manjši od svojih sorodnikov, a "kljub temu pravi". "Ob misli na medveda najprej pomislimo na ogromno žival in njeno neverjetno moč. Vendar pa niso vsi medvedi velikani in poosebljena nevarnost," so dodali. Tudi dr. Ashleigh Marshall iz živalskega vrta v Chestru je za BBC potrdila, da gre za pravega medveda v ogradi, je pa dodala, da je pasma pogosto "podobna ljudem v kostumu medveda". Pojasnila je, da ohlapna koža sončnim medvedom omogoča, da se lažje obranijo pred nasilnimi plenilci.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

A zaradi posnetka so se teorije kljub pojasnilu in zagotovilu živalskega vrta še naprej širile po spletu. Nov posnetek pa je ugibanja še okrepil. "To so vsekakor človeška gesta," je svoje mnenje delil eden od uporabnikov družbenih omrežij. "Medvedi ne morejo tako dolgo stati na zadnjih tacah. Vsekakor ne na takem mestu," je dodal drugi. Medtem je park za divje živali v Združenem kraljestvu prav tako delil posnetek sončnega medveda na zadnjih tacah, s čimer so želeli ljudem pokazati, da je takšno obnašanje medvedov naravno. "To medvedom omogoča boljši pogled na okolico in zaznavanje vonja oddaljenih predmetov," je sporočil Paradise Wildlife Park v Hertfordshiru.